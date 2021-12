Κόσμος

Ισημερινός: Πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο

Το δυστύχημα έγινε όταν το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και ακολούθησε σύγκρουση και ανατροπή του.



Τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο στην περιφέρεια του Αμαζονίου στον Ισημερινό είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 18 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 25, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η υπηρεσία συντονισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, η ECU911.

Πέρα από τους 18 νεκρούς «σύμφωνα με πληροφορίες από το προσωπικό του υπουργείου Υγείας, 25 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η υπηρεσία.

Το δυστύχημα έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε αυτοκινητόδρομο της κοινότητας Ουάμπι, στον δήμο Σουκούα, στην επαρχία Μορόνα Σαντιάγο, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, όχι μακριά από τα σύνορα με το Περού.

Η αστυνομία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έκανε γνωστό πως το δυστύχημα έγινε όταν το λεωφορείο «βγήκε» από τον δρόμο και ακολούθησε «σύγκρουση και ανατροπή» του.

Η ECU911 διευκρίνισε πως οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στη Μάκας, την πρωτεύουσα της επαρχίας, και στη Σουκούα. Στα νεκροτομεία των ίδιων νοσοκομείων μεταφέρθηκαν τα πτώματα των θυμάτων.

Τα τροχαία δυστυχήματα συγκαταλέγονται στις κυριότερες αιτίες θανάτου στον Ισημερινό.

