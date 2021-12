Οικονομία

ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα κινητοποίηση της ΠΝΟ. Συγκέντρωση των ναυτεργατών στο λιμάνι του Πειραιά.



Δεμένα στα λιμάνια της χώρας έως τις 12 τα μεσάνυχτα σήμερα, 13ης Δεκεμβρίου, θα παραμείνουν τα πλοία, λόγω της νέας 48ωρης απεργιακής πανελλαδικής κινητοποίησης που κήρυξε από χθες στις 00:01 της Κυριακής 12 Δεκεμβρίου 2021, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία ΠΝΟ.

Το συνδικαλιστικό σωματείο των ναυτικών ζητεί μισθολογικές αυξήσεις στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τα έτη 2020 και 2021, αλλά και επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.

Για σήμερα Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 οι ναυτεργάτες έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στο Λιμάνι του Πειραιά, απέναντι από τον Σταθμό του Ηλεκτρικού στο Blue Star Delos.

Η ΠΝΟ ζητά την κατανόηση και την πλήρη συμπαράσταση τόσο του επιβατικού κοινού όσο και όλων των εργαζομένων της χώρας, ενώ στις κινητοποιήσεις των ναυτικών της ακτοπλοϊας συμμετέχει και η Πανελλήνια Ενωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών με τετράωρες και εξάωρες στάσεις εργασίας.

Kάλεσμα προς την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία να ματαιώσει τις απεργιακές κινητοποιήσεις στα πλοία της ακτοπλοϊας και να συνεχίσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, απηύθυνε με χθεσινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος των Ακτοπλόων.

Ειδήσεις σήμερα:

Γέρακας: Έκρηξη σε ΑΤΜ (βίντεο)

Μενίδι: μαχαίρωσε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει

Βόρεια Μακεδονία: Ο Κοβάτσεφκσι διάδοχος του Ζάεφ