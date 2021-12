Κοινωνία

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: η μαρτυρία του γυμνασιάρχη και η απολογία

Στον Ανακριτή απολογούνται οι έντεκα συλληφθέντες, για την αρπαγή του διευθυντή Γυμνασίου του Αιγινίου.



Στον Ανακριτή Κατερίνης απολογούνται σήμερα οι έντεκα συλληφθέντες, μέλη της αυτοαποκαλούμενης ομάδας «Θεματοφύλακες του Συντάγματος», που κατηγορούνται για την αρπαγή του διευθυντή Γυμνασίου του Αιγινίου Πιερίας.

Παραμένουν υπό κράτηση από την περασμένη Παρασκευή, όταν και συνελήφθησαν, αφού προηγουμένως είχαν ακινητοποιήσει τον διευθυντή τη στιγμή που εκείνος εισερχόταν στο σχολείο. Τού πέρασαν χειροπέδες και τον μετέφεραν διά της βίας σε κοντινό αστυνομικό τμήμα.

Σε βάρος τους, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κατερίνης άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής από κοινού, όπως επίσης για τα πλημμελήματα της συμμορίας, της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας και της παραβίασης των μέτρων για την αποτροπή μολυσματικών ασθενειών. Επιπλέον, κατά περίπτωση, ασκήθηκε δίωξη για απλή σωματική βλάβη, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διασπορά ψευδών ειδήσεων (όλα σε βαθμό πλημμελήματος).

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι εννέα άνδρες και δύο γυναίκες, ενώ μόνο τρεις εξ αυτών φαίνεται να έχουν παιδιά που φοιτούν στο σχολικό συγκρότημα, όπου έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό.

Ο γυμνασιάρχης μιλώντας για το περιστατικό στους δημοσιογράφους σήμερα το πρωί περιέγραψε πως «έγινε πάλη. Δεν μπορούσαν να μου βάλουν τις χειροπέδες πέντε άτομα και προσπαθούσαν να μου κατεβάσουν τα χέρια να τα βάλουν πισθάγκωνα για να μου βάλουν τις χειροπέδες».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «εμείς ερχόμαστε εδώ για να μάθουμε στα παιδιά γράμματα, να τους μάθουμε τρόπους, να τους μάθουμε συμπεριφορά και ήρθαν αυτοί να με συλλάβουν».

Για την αντίδρασή του είπε: «Μπορεί να φαίνομαι μικροκαμωμένος, αλλά εκείνο που μετράει ειναι η ψυχική αντοχή που έχει ένας άνθρωπος» και ανέφερε ότι «ήταν 10 άτομα και τα 5 από αυτά όρμησαν επάνω μου και ο ένας ήταν «πορτιέρης» και δεν άφηνε να μπει κανέναν άλλο και μου έλεγε «μην αντιστέκεσαι»».

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί ο διατροφολόγος Αντώνης Πουλτουρτζίδης, που είχε έντονη συζήτηση με τον Γιώργο Παπαδάκη αναφορικά με τους «Θεματοφύλακες του Συντάγματος», τις δικές του απόψεις για τις πράξεις τους και την θεωρία του περί «κατάλυσης του Συντάγματος», αλλά και για όσα υποστηρίζει για τον κορονοϊό και τα εμβόλια.





