Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια: “Γάζωσαν” μαγαζί στην Φυλής

“Συναγερμός» σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή. Ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης.



Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, το πρωί της Δευτέρας έξω από κατάστημα με ναργιλέδες στα Άνω Λιόσια.

Άγνωστοι δράστες, πέρασαν έξω από αυτό και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το "γάζωσαν" με σφαίρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άνδρες.

Ο συνοδηγός πυροβόλησε στην πρόσοψη του καταστήματος και αμέσως το όχημα ανέπτυξε ταχύτητα και "εξαφανίστηκε' απο την περιχή.

Ευτυχώς από τους πυροβολισμούς, δεν υπήρξαν τραυματίες.

