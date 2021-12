Πολιτική

Θεοδωρικάκος: άλλοι 1000 αστυνομικοί στην “καθημερινή μάχη”

Τι είπε για την αποδέσμευση ένστολων απο πάρεργα, όπως η επίδοση δικογράφων, Τι αναφέρει για τις γυναικοκτονίες, τις δολοφονίες στον κόσμο της νύχτας, αλλά και το ΚΙΝΑΛ

Την αποδέσμευση 1.000 αστυνομικών από πάρεργα, όπως είναι η επίδοση περίπου 1,5 εκατομμυρίου δικογράφων ετησίως, με στόχο την ενίσχυση της αστυνόμευσης ανακοίνωσε σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην «Καθημερινη», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Αναφερόμενος στις πρώτες 100 ημέρες της παρουσίας του στο υπουργείο, υπογράμμισε ότι το τρίμηνο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου καταγράφεται μείωση από 10% έως 30% του αριθμού των ληστειών, κλοπών και διαρρήξεων συγκριτικά με την προ κορωνοϊού εποχή. Εξέλιξη που απέδωσε εν μέρει στην αύξηση των νυχτερινών περιπολιών στην Αττική.

Για τις υποθέσεις διαφθοράς τόνισε ότι η εντολή προς τις Εσωτερικές Υποθέσεις είναι «καμία επιείκεια στους επιόρκους», ενώ ερωτηθείς για την πρωτοφανή συρροή γυναικοκτονιών είπε ότι, εκτός της ίδρυσης γραφείων αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, η Αστυνομία εκπαιδεύει το προσωπικό της στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών και αναπτύσσει συνεργασίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και άλλες κρατικές υπηρεσίες, στις οποίες –όπως λέει– πρέπει επίσης να απευθύνονται όσες και όσοι αισθάνονται ότι απειλούνται.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον κύκλο αίματος που συνταράσσει τη «νύχτα», αριθμώντας δεκάδες δολοφονίες στο διάστημα από το 2018 μέχρι σήμερα, ο υπουργός δήλωσε ότι οι δράστες αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τοποθετήθηκε για το θέμα της κριτικής στην Ελλάδα από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. αναφορικά με τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, ενώ δεν απέφυγε τον πειρασμό να αναφερθεί στις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στην επόμενη ημέρα της Νέας Δημοκρατίας.

Όλη η συνέντευξη του Τάκη Θεοδωρικάκου

Την Παρασκευή συμπληρώσατε 100 ημέρες στο τιμόνι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει σ’ αυτό το διάστημα στη λειτουργία της Αστυνομίας;

Ο στόχος μας από την πρώτη ημέρα είναι να φέρουμε τον αστυνομικό στη γειτονιά, κοντά στον πολίτη, να ενισχύσουμε το αίσθημα της ασφάλειας παντού και για όλους. Στείλαμε 1.000 νέους αστυνομικούς στα τμήματα της Αττικής και ενισχύουμε με 210 νέα οχήματα την Aμεση Δράση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε τον Eλληνα αστυνομικό με όλες μας τις δυνάμεις με εφόδια και υποδομές, αλλά και συμβολικά και ηθικά.

Ταυτόχρονα, υλοποιούμε σχέδιο μεταρρύθμισης και ανασυγκρότησης της Αστυνομίας, για να απαλλαγούν οι αστυνομικοί από δουλειές του Δημοσίου που δεν έπρεπε να τους αφορούν, αλλά και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες. Ψηφιοποιούμε πολλές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, από 1/1/2022 βάζουμε τέλος στο γνήσιο της υπογραφής στα αστυνομικά τμήματα, ώστε να απελευθερωθούν δυνάμεις. Μόνο ψηφιακά μέσω του gov.gr. Ως κυβέρνηση είμαστε αποφασισμένοι μέσα στο ’22 να σταματήσει η ΕΛ.ΑΣ. να διαθέτει περίπου 1.000 άνδρες για την επίδοση 1,5 εκατομμυρίου δικογράφων. Εχουμε προετοιμάσει το έδαφος με τα υπουργεία Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης προκειμένου να βρούμε θετική ρεαλιστική λύση.

Προετοιμάζουμε την αναβάθμιση του συνόλου της αστυνομικής εκπαίδευσης. Ενισχύουμε τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και την Αυτοδιοίκηση. Δίνουμε αγώνα ενάντια σε παθογένειες δεκαετιών και ιδιαίτερα την ανορθολογική κατανομή δυνάμεών της. Είμαστε αποφασισμένοι η ΕΛ.ΑΣ. να αλλάξει, να γίνει πολύ καλύτερη και πιο αποτελεσματική. Με μάχιμους αστυνομικούς ενάντια σε κάθε μορφή εγκλήματος και παρανομίας. Σύγχρονη, ανθρώπινη, αποτελεσματική αστυνομία στην υπηρεσία των πολιτών.

Μετά την αιματηρή καταδίωξη στο Πέραμα εξαγγείλατε μια σειρά αλλαγών στη λειτουργία της Aμεσης Δράσης. Πόσα και ποια απ’ αυτά που ανακοινώσατε έχουν γίνει πράξη; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τα υπόλοιπα;

Υλοποιούμε, με σχέδιο και συνέπεια, σημαντικές αλλαγές στην Aμεση Δράση. Ενισχύσαμε αμέσως το κέντρο επικοινωνίας –το γνωστό «100»– για άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα ασφάλειας των πολιτών. Ξεκίνησε η επανεκπαίδευση των αστυνομικών μας – και πρώτα τα αγόρια και κορίτσια της ΔΙ.ΑΣ., που είναι δίπλα μας στους δρόμους και στους χώρους που τους χρειάζεται ο πολίτης. Γίνονται ακόμα καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί. Είναι έτοιμος ο νέος κανονισμός λειτουργίας της Aμεσης Δράσης και το μνημόνιο ενεργειών των αστυνομικών, στηριγμένα στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, ιδιαίτερα από Αγγλία, Γαλλία, όπου στείλαμε ειδικές αποστολές αξιωματικών. Oλα αυτά μέσα σ’ ένα μήνα. Δρομολογούνται, επίσης, με στόχο να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του ’22, η προμήθεια καμερών για όλες τις στολές των αστυνομικών ΔΙ.ΑΣ. και τα περιπολικά, καθώς και η περαιτέρω ψηφιοποίηση του Κέντρου της Aμεσης Δράσης. Επιπρόσθετα, οι μονάδες στο πεδίο ενισχύονται με την αναβάθμιση του σύγχρονου συστήματος επικοινωνίας της αστυνομίας.

Η εντολή που έχει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είναι σαφής: διαφάνεια και έλεγχος παντού. Καμία επιείκεια στους επιόρκους.

Εντοπίσατε λάθη στη διαχείριση του περιστατικού στο Πέραμα; Εάν ναι, ποια; Ποια συμπεράσματα ανέδειξε η εσωτερική έρευνα;

Αποδείξαμε στην πράξη ότι δεν κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Oσα υλοποιούμε τώρα, προέκυψαν από την άμεση επιχειρησιακή αξιολόγηση που ζήτησα και έγινε μέσα σε 5 ημέρες από το θλιβερό συμβάν.

Πρόσφατη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων έφερε στο φως κύκλωμα επίορκων αστυνομικών που έδινε ταυτότητες σε σκληρούς κακοποιούς. Πόσο βάθος έχει η συγκεκριμένη υπόθεση;

Η εγκληματική δράση του κυκλώματος ξεκίνησε το 2013. Εμπλέκονται άτομα που καταδιώκονται από τις Αρχές διεθνώς, αλλά και από τη χώρα μας. Δυστυχώς, εμπλέκονται και αρκετοί αστυνομικοί. Κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στον πολίτη: έρευνα και τιμωρία μέχρι τέλους, όσους και όποιους κι αν αφορά. Μόνο έτσι κερδίζουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και ενισχύουμε το κύρος της αστυνομίας. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Η εντολή που έχει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είναι σαφής: διαφάνεια και έλεγχος παντού. Καμία επιείκεια στους επιόρκους.

Σας ανησυχούν τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα διαφθοράς στο Σώμα; Σας θυμίζω ότι εμπλοκή ενστόλων αποκαλύφθηκε και σε υποθέσεις όπως των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού σε Καρδίτσα και Σουφλί.

Ο εντοπισμός των κρουσμάτων, η εξάρθρωση των κυκλωμάτων, το γεγονός ότι όσοι συμμετέχουν και καταπατούν τον όρκο τους οδηγούνται στη Δικαιοσύνη είναι η απόδειξη του αγώνα και της προσπάθειας για διαφάνεια. Δεν είναι θέμα προβληματισμού. Οι πολίτες θέλουν πράξεις και όχι λόγια. Αλλά, θα ήθελα την προσοχή σας. Η συντριπτική πλειονότητα των αστυνομικών κάνει το καθήκον της. Μια εξαιρετικά απαιτητική δουλειά, μέσα σε δύσκολες και μεταβαλλόμενες συνθήκες. Είμαστε μαζί τους και τους στηρίζουμε. Είμαστε στο πλευρό τους για το καλό της κοινωνίας μας. Ο μόνος δρόμος για όσους παράνομους είναι αυτός της Δικαιοσύνης.

Από την αρχή του έτους έχουν σημειωθεί 17 γυναικοκτονίες, με πιο πρόσφατη αυτή της Παρασκευής, στην Αλεξανδρούπολη. Η Αστυνομία προχωράει στη σύσταση γραφείων αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας. Μήπως όμως το μέτρο είναι αυτό που οι ξένοι λένε «πολύ λίγο, πολύ αργά»;

Δεν ιδρύουμε απλώς γραφεία. Εκπαιδεύουμε διαρκώς το προσωπικό στον χειρισμό τέτοιων καταστάσεων. Δίνουμε οδηγίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σχετικών υποθέσεων. Ομως, το κρίσιμο ζήτημα είναι η πρόληψη προτού το θέμα γίνει αντικείμενο αστυνομικής ύλης. Για αυτό συνεργαζόμαστε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και με άλλες κρατικές υπηρεσίες, στις οποίες πρέπει επίσης να απευθύνονται όσες και όσοι αισθάνονται ότι απειλούνται από ενδοοικογενειακή βία. Από εκεί πέρα, είναι προφανές πως είμαστε αντιμέτωποι και με τις συνέπειες της πανδημίας. Ο εγκλεισμός έφερε στην επιφάνεια προβλήματα που υπήρχαν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα αντιμετωπίσουμε.

Ενισχύσατε τις νυχτερινές περιπολίες στην Αττική με 100 επιπλέον περιπολικά. Ποιες οι πρώτες ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα του μέτρου;

Ηταν μια απολύτως αναγκαία επιλογή. Τα πρώτα δεδομένα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Σημειώστε ότι το τρίμηνο Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του ’21, σε σχέση με τα αντίστοιχα του ’19 και του ’18, υπάρχει μείωση της εγκληματικότητας από ληστείες, διαρρήξεις, κλοπές μεταξύ 10% και 30%. Δεν συγκρίνουμε με τα περυσινά στοιχεία, καθώς υπήρχε η καραντίνα για ένα διάστημα. Ωστόσο, ξεκαθαρίζω ότι θέλουμε να ενδυναμώσουμε πολύ περισσότερο την παρουσία των αστυνομικών σε όλες τις γειτονιές στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις πόλεις.





– Υπάρχει μια μακρά αλυσίδα φόνων, όπως αυτός του 44χρονου πυγμάχου το απόγευμα της Δευτέρας στο Γαλάτσι, που έχουν συσχετιστεί με τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα. Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι δολοφονίες παραμένουν ανεξιχνίαστες. Τι προτίθεστε να κάνετε γι’ αυτό;

Αυτό τον χρόνο η ΕΛ.ΑΣ. εξιχνίασε 17 δολοφονίες από τις 42 που έγιναν, καθώς και 9 προηγούμενων ετών. Πιστεύω στις ικανότητες των αξιωματικών της, γι’ αυτό κρατώ ισχυρή την απαίτηση όλης της κοινωνίας να ερευνώνται και να εξιχνιάζονται όλα τα εγκλήματα τέτοιου είδους. Οσοι παρανομούν, ιδίως όσοι αψηφούν την ανθρώπινη ζωή, αργά ή γρήγορα θα βρεθούν μπροστά στη Δικαιοσύνη.



– Οι διαδηλώσεις για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, όπως και για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δεν συνοδεύτηκαν φέτος από επεισόδια, τουλάχιστον στην Αθήνα. Πού αποδίδετε την αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια;

Ξεκαθάρισα ότι ο στόχος μας είναι η ΕΛ.ΑΣ., υπερασπιζόμενη την εφαρμογή των νόμων, να είναι φιλική με τους πολίτες, φιλική με τους νέους. Συμβάλαμε με τον επαγγελματισμό των αστυνομικών μας, την ψυχραιμία, την ορθή εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδιασμών, να γίνουν με ειρηνικό τρόπο οι πορείες. Αυτός ο τρόπος βοηθά να αναδεικνύονται η μνήμη και τα μηνύματα της Ιστορίας, και όχι οι νύχτες των επεισοδίων του παρελθόντος. Σε αυτό συνέβαλαν θετικά και οι περισσότεροι πολίτες που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα εφαρμόζουμε αυστηρά τον νόμο. Μικρές συγκεντρώσεις δεν κλείνουν πλέον τους δρόμους της Αθήνας. Θα συνεχίσουμε με δημοκρατικό σεβασμό και πιστή τήρηση της νομιμότητας.



Η Ελλάδα δέχεται αυξημένη μεταναστευτική πίεση στα σύνορα και ταυτόχρονα επικρίσεις από την Ε.Ε. για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Μεσοβδόμαδα βρεθήκατε μάλιστα στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο υπουργών Εσωτερικών. Πώς προτίθεστε να συνεχίσετε σε αυτό το πεδίο;

Με συνέπεια και αποφασιστικότητα, συμβάλλουμε στη φύλαξη των συνόρων μας. Η ασφάλεια των συνόρων είναι προϋπόθεση για την ασφάλεια ολόκληρης της χώρας. Οι πάντες γνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει σώσει τη ζωή χιλιάδων παράνομων μεταναστών, χιλιάδων παιδιών, σεβόμενη το διεθνές δίκαιο αλλά και τις ανθρωπιστικές ιδέες που γεννήθηκαν στην πατρίδα μας. Αλλά εξίσου όλοι πρέπει να αποδέχονται ότι, σε νόμιμα πλαίσια, θα κάνουμε τα πάντα για την αποτροπή παράνομων μεταναστευτικών ροών.

Ως πολιτικός αλλά και λόγω της προηγούμενης επαγγελματικής σας εμπειρίας παρακολουθείτε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ. Θεωρείτε ότι μετά την αλλαγή ηγεσίας μπορεί να επανέλθει ως διεκδικητής της εξουσίας;

Αξιολογώ ως θετικό στοιχείο για τη δημοκρατία μας τη συμμετοχή 270.000 πολιτών στην εκλογή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Στη διαιρετική τομή κυβέρνηση – αντιπολίτευση, αυτό το γεγονός ενισχύει το ΠΑΣΟΚ στον αντιπολιτευτικό χώρο έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν δείχνει διατεθειμένη να θέλει να συγκεντρώσει τέτοιο αριθμό πολιτών σε αντίστοιχη εκλογή. Αλλά η κοινωνία έχει ανάγκη από την προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων στο κράτος και στην οικονομία κι εκεί βρίσκεται η πραγματική διαιρετική τομή, ανάμεσα στη μεταρρύθμιση και στην πρόοδο από τη μια και στη στασιμότητα και στον λαϊκισμό από την άλλη. Στο μεταρρυθμιστικό μέτωπο, δεσπόζει η Ν.Δ. του Κυρ. Μητσοτάκη με το δημιουργικό έργο της. Εύχομαι και η νέα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να βρει τη δύναμη να συνδράμει θετικά στη μεταρρυθμιστική δυναμική πορεία της χώρας.

Η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών και εν γένει η πανδημία δημιουργεί ένα κύμα δυσαρέσκειας σε μερίδα ψηφοφόρων της Ν.Δ. Πόσο πιθανό βλέπετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί κάτι νέο στα δεξιά της; Θα συνιστούσε απειλή ένα τέτοιο ενδεχόμενο;

Η Ν.Δ. είναι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, του πατριωτισμού. Ακόμα και στα δύσκολα της πανδημίας, εγγυάται τη δυναμική ανάπτυξη και την ασφάλεια. Εκφράζει την κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου, της λογικής, των μεταρρυθμίσεων. Δεν θα τα ρισκάρουν όλα αυτά οι πολίτες και ακόμα περισσότερο οι ίδιοι οι ψηφοφόροι της παράταξης. Στην πραγματικότητα όλοι συνειδητοποιούν ότι η πολιτική της κυβέρνησης δεν έχει αξιόπιστο αντίλογο. Γι’ αυτό η Ν.Δ. θα διεκδικήσει, όταν έρθει η ώρα, τη θετική ψήφο για αυτοδυναμία και μια νέα τετραετία μεταρρυθμίσεων.

