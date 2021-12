Κοινωνία

Χαλάνδρι: Ο οφθαλμίατρος μιλά στον ΑΝΤ1 για τους πυροβολισμούς και τις απειλές (βίντεο)

Συγκλονίζει ο 68χρονος με όσα λέει στην Κέλλυ Χεινοπώρου για το όπλο της επίθεσης, την στάση της δράστιδος, τον πολύχρονο “εφιάλτη” και το παιδί που βρέθηκε στην “μέση”.

Αποκλειστική συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και στην Κέλλυ Χεινοπώρου παραχώρησε ο 68χρονος οφθαλμίατρος, που έπεσε θύμα επίθεσης με όπλο από πρώην σύντροφο του με την οποία έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί.

Ο ιατρός, που αναρρώνει στο σπίτι του και πρόκειται να κάνει ακόμη μια επέμβαση τις επόμενες ημέρες, ήταν ήρεμος και ευγενέστατος, όπως είπε η δημοσιογράφος, αποκαλύπτοντας πως είχαν μια 20λεπτη συζήτηση.

Στο απόσπασμα της αποκλειστικής συνέντευξης που προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό», ο 68χρονος αναφέρεται μεταξύ άλλων, σε έναν πολύχρονο «εφιάλτη», όπως λέει που ζούσαν ο ίδιος και η οικογένεια του, για τις απειλές από την πλευρά της γυναίκας που τελικά τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε, αλλά και για το όπλο της επίθεσης, που αποκαλύπτει ότι το είχε δείξει στο παιδί τους εδώ και η χρόνια η προφυλακισμένη γυναίκα, λέγοντας της ότι με αυτό θα επιτεθεί στον πατέρα της.

Ακόμη, ο γιατρός υποστηρίζει πως παρότι αναζήτησαν δικαστική και αστυνομική προστασία λόγω των απειλών που δεχόταν όλη η οικογένεια του αυτή δεν παρασχέθηκε, ενώ μιλώντας για το παιδί λέει ότι ζει μαζί του καθώς η μητέρα του το είχε εγκαταλείψει και ότι αισθάνεται μεγάλη ασφάλεια στο οικογενειακό περιβάλλον του 68χρονου, που το έχει αγκαλιάσει με αγάπη.

