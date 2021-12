Life

“Άγριες Μέλισσες”: τι θα δούμε την Δευτέρα (εικόνες)

Αποκλειστικές σκηνές από το συγκλονιστικό επεισόδιο της σειράς εποχής, “Άγριες Μέλισσες”, που θα προβληθεί απόψε στον ΑΝΤ1.

Ακόμη ένα «καθηλωτικό» επεισόδιο, της σειράς εποχής, «Άγριες Μέλισσες», θα απολαύσουμε απόψε λίγο μετά τις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Η υπόθεση του επεισοδίου της Δευτέρας

Ο Μελέτης κλονίζεται απ’ την απόπειρα αυτοκτονίας του Λευτέρη, το μυστικό του οποίου αποκαλύπτεται στην οικογένειά του.

Η Ζωή φοβάται την αντίδραση του Ακύλα που τη διαβεβαιώνει πως θα κάνει το καλύτερο για τον γιο του. Η υπόθεση του Λάμπρου αρχίζει να συζητιέται χάρη στον Πέτρο, αλλά ο Ντούνιας φροντίζει να τον τιμωρήσει γι’ αυτό.

Η Δρόσω ανακοινώνει πως ο Κωνσταντής μετακομίζει στο Διαφάνι, ενώ ετοιμάζουν χριστουγεννιάτικη έκπληξη στον Σέργιο.

Ο Νικηφόρος αποφασίζει να δεχτεί την πρόταση του Μόρτζου, προς έκπληξη του Καλογερά.

Η Μυρσίνη παραδέχεται στον Δούκα πως γνωρίζει για τη σχέση του με την Αντιγόνη και δείχνει τα δόντια της.

Στο Στρατοδικείο, έρχεται η σειρά του Ακύλα για να καταθέσει και ο Λάμπρος βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμα ανακάλυψη.

