Δίπλωμα οδήγησης: Πως γίνεται ψηφιακά η ανανέωση

Βήμα βήμα η διαδικασία για την ανανέωση της άδειας οδήγησης και τη χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας.

Και στις 13 περιφέρειες της χώρας θα γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω gov.gr, η ανανέωση της άδειας οδήγησης και η χορήγηση αντιγράφου. Πρόκειται για δυο νέες υπηρεσίες που υλοποίησαν τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών με στόχο την διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την διαφάνεια των σχετικών διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, με διαπιστωτική πράξη του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, και σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχουν εκπονήσει με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, οι πολίτες μπορούν να ανανεώσουν ψηφιακά την άδεια οδήγησής τους η οποία παύει να είναι σε ισχύ λόγω ηλικιακών ορίων ή για ιατρικούς λόγους. Προκειμένου να αιτηθούν την ανανέωση της άδειας οδήγησής τους, οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet, ενημερώνονται για τις ειδικότητες των γιατρών που χρειάζεται να γνωμοδοτήσουν για την ικανότητα τους να οδηγούν και τους χορηγείται ένας τετραψήφιος αριθμός (PIN). Στη συνέχεια, επισκέπτονται τους γιατρούς, στους οποίους γνωστοποιούν τον τετραψήφιο PIN, ώστε να ολοκληρωθεί η εξέταση και ο κάθε γιατρός να ενημερώσει ηλεκτρονικά την εφαρμογή με το αποτέλεσμα.

Εφόσον κριθούν ικανοί για οδήγηση από όλους τους γιατρούς, οι πολίτες ενημερώνονται από την εφαρμογή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο (SMS) και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ότι μπορούν να ολοκληρώσουν την αίτηση εντός έξι μηνών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται ψηφιακά με την επισύναψη φωτογραφίας, δείγματος υπογραφής και την έκδοση και πληρωμή του κατάλληλου παραβόλου.

Μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες από τους υπαλλήλους των Περιφερειών, οι πολίτες λαμβάνουν SMS και email, με το οποίο ενημερώνονται για την παραλαβή του νέου εντύπου άδειας οδήγησης. Είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τρίτου προσώπου με εξουσιοδότηση, είτε μέσω courier στις Περιφέρειες, όπου η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται.

Η ψηφιακή διαδικασία που αφορά στις ιατρικές εξετάσεις υλοποιήθηκε και υποστηρίζεται παραγωγικά από την ΗΔΙΚΑ. Α.Ε. και είναι ιδιαίτερα φιλική και εύχρηστη για τους περίπου 27.000 γιατρούς σε όλη τη χώρα με ειδικότητες που αφορούν στην ανανέωση των αδειών οδήγησης. Έχει ως αποτέλεσμα την αρτιότερη ιατρική εξέταση και την ασφαλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των γιατρών που χρειάζεται να εξετάσουν κάθε πολίτη.

Η ηλεκτρονική ανανέωση της άδειας οδήγησης θα γλιτώσει από περιττή ταλαιπωρία κάθε χρόνο περισσότερους από 210.000 πολίτες, μεταξύ των οποίων πολίτες άνω των 65 ετών, επαγγελματίες οδηγοί, αλλά και πολίτες με χρόνια ιατρικά προβλήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φυσική παρουσία του πολίτη απαιτείται μόνο κατά τη διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων, ενώ υπάρχει πλήρης ενημέρωση με SMS και email σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Παράλληλα, με τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία, εξασφαλίζεται η πλήρης διαφάνεια στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και η προστασία ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων που διακινούνταν μέχρι σήμερα με έγγραφα.

Η δεύτερη υπηρεσία αφορά στην ψηφιακή αίτηση για την έκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr. Είναι χαρακτηριστικό ότι ετησίως εκδίδονται περίπου 50.000 αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας οχημάτων σε όλη τη χώρα.

Με τη νέα διαδικασία, οι πολίτες εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://drivers-vehicles.services.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet και έχουν, για πρώτη φορά, εύκολη πρόσβαση από ένα και μόνο σημείο, στο σύνολο των πληροφοριών που αφορούν στο όχημα ή στα οχήματα που είναι στην κατοχή τους. Ειδικότερα, όσοι πραγματοποιούν τη συγκεκριμένη διαδικασία έχουν, επιπλέον, τη δυνατότητα να ελέγξουν πληροφορίες, όπως αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, αν οφείλουν να περάσουν τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) ή μέχρι πότε είναι ασφαλισμένο το όχημα τους.

Η διαδικασία για τη χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας είναι εξαιρετικά απλή για τους χρήστες. Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν το όχημα για το οποίο αιτούνται το αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας και την Περιφερειακή Ενότητα από την οποία θέλουν να εξυπηρετηθούν. Τόσο κατά την επιτυχή υποβολή της αίτησης όσο και κατά την έγκριση της από τον υπάλληλο της Περιφέρειας, λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση μέσω email και SMS. Μοναδική προϋπόθεση για να εκδοθεί το αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας είναι το όχημα να βρίσκεται σε κίνηση.

Σε πρώτη φάση, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν στην πλήρη κυριότητά τους το όχημα. Όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα, προς το παρόν μπορούν να δουν τις πληροφορίες των οχημάτων τους και το αμέσως προσεχές διάστημα θα μπορούν να αιτηθούν αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας.

Τα δύο προαναφερόμενα έργα συμβάλλουν σημαντικά στον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με την ψηφιοποίηση των συγκεκριμένων διαδικασιών, αποσυμφορούνται από διοικητικά βάρη 59 Διευθύνσεις Μεταφορών που απασχολούν περισσότερους από 700 υπαλλήλους στις 13 περιφέρειες της χώρας, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους και εργατοώρες προς όφελος των πολιτών, αλλά και του δημοσίου τομέα.

Εντάσσονται στο μνημόνιο συνεργασίας των δυο συναρμόδιων υπουργείων που εκτελείται υπό την εποπτεία του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιου για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώργου Γεωργαντά και του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές, Μιχάλη Παπαδόπουλου και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών από τον γενικό γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης των Διαδικασιών, Λεωνίδα Χριστόπουλο.

