Life

“Το Πρωινό” - Κούγιας: είμαι ο πιο τυχερός άνδρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την Εύη Βατίδου, τα παιδιά τους που θέλει να γίνουν δικηγόροι, το ατύχημα που λίγο έλεψε να στοιχίσει την ζωή του και τον Λάκη Λαζόπουλο.

Για όλους και για όλα μίλησε ο Αλέξης Κούγιας, που βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό».

Αναφερόμενος στο τροχαίο, που λίγο έλειψε να του στοιχίσει την ζωή, ο ποινικολόγος, αφού περιέγραψε τηις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα και το στοιχείο που στάθηκε σωτήριο για τον ίδιο, είπε «Κατάλαβα ότι τελειώνει την ζωή μου, σκεφτόμουν τα παιδιά μου. Το πρώτο που σκέφτεσαι η αλήθεια είναι πως είναι ο εαυτός σου, λες “γιατί αυτό; Γιατί έτσι;”. Μιλάμε για 3 δευτερόλεπτα τώρα. Ευτυχώς δεν είχα συνεπιβάτες, αν είχα θα είχαν γίνει “κιμάς”».

Ο Αλέξης Κούγιας μίλησε για τα παιδιά του, λέγοντας πως «είναι διακαής μου πόθος, από μικρή ηλικία, να ακολουθήσουν την νομική τα παιδιά μου. Είναι κρίμα, το αντιμετώπισαν συνάδελφοι μου που έκαναν εξαιρετικά παιδιά, αλλά δεν έγιναν δικηγόροι και έτσι χάθηκαν μεγάλα δικηγορικά γραφεία που θα μπορούσαν να έχουν συνέχεια».

Χαμογελώντας στην ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα εάν ισχύει η φήμη πως έχει ήδη φτιάξει γραφεία για τα παιδιά του στο νομικό γραφείο που διατηρεί, ο ποινικολόγος, είπε «ο γιός μου είναι στο δεύτερο έτος της Νομικής. Η κόρη μου είναι μαθήτρια του 19,3 και έχει ήδη «βγάλει» τρεις φορές την ύλη των Πανελλαδικών. Εγώ άφησα τα παιδιά να αποφασίσουν μόνα τους, αλλά τα επηρέασα. Ποτέ δεν τα κάναμε να έχουν πλουτοκεντρική ζωή. Το ξεκίνησε η μητέρα τους και το ακολούθησα και εγώ, τα παιδιά μου ντύνονται ακόμη στο Zara και όχι με ακριβές μάρκες».

«Ο Λαζόπουλος εκτελούσε συμβόλαιο εναντίον μου για 8 χρόνια, γιατί ο ιδιοκτήτης του καναλιού που ήταν τότε, είχε αντιδικία με διάφορους πελάτες μου. Με παρουσίαζε σαν κάτι που δεν είμαι. Ούτε κοντός είμαι ούτε επικίνδυνος άνθρωπος», ανέφερε ο Αλέξης Κούγιας.

Μιλώντας για την Εύη Βατίδου, υποστήριξε πως «Ποτέ δεν υπήρξε ακραία εχθρότητα ανάμεσα σε μένα και την μητέρα των παιδιών μου. Υπήρξε μια ταραγμένη περίοδος, λόγω κακών συμβούλων που είχε και άλλων συγκυριών».

Ο δικηγόρος δήλωσε πάντως πως «Πιο τυχερός άνδρας από μένα στην ζωή, δεν υπάρχει. Έκανα το κέφι μου, λειτούργημα (ενν. την δικηγορία). Όποια γυναίκα ήθελα να με ερωτευτεί, με ερωτεύθηκε. Πήγα στην εκκλησία, ερωτευμένος, Παντρεύτηκα μια από τις πιο ωραίες γυναίκες της Ελλάδας. Τα παιδιά μου έχουν μια πολύ καλή μητέρα».

«Από το 2007 που χώρισα, τα παιδιά δεν έχουν γνωρίσει ούτε με μια σύντροφο μου ή την μέλλουσα σύζυγο μου. Τα παιδιά χρειάζονται ασφάλεια. Ποτέ δεν θα κάνω άλλον γάμο», σημείωσε ο Αλέξης Κούγιας, αναφέροντας ακόμη «όταν χώρισα, τα παιδιά μου ήταν 5 και 2 ετών, άλλαξα όλο το πρόγραμμα μου για να είμαι κοντά τους, έκανα απογευματινά ραντεβού στο γραφείο, ενώ μέχρι τότε έκανα πρωινά, για να έχω χρόνο για τα παιδιά, να είμαι έστω μισή ώρα μαζί τους, έστω για μια βόλτα με το αυτοκίνητο ή μια βόλτα στην θάλασσα».

Ειδήσεις σήμερα:

Κομοτηνή: Μαχαίρωσαν 14χρονο σε συμπλοκή ανηλίκων

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: η μαρτυρία του γυμνασιάρχη και η απολογία

Κορονοϊός - Γκάγκα για ΜΕΘ: δεν “γεμίζουν” αμέσως οι κλίνες που μένουν κενές (βίντεο)