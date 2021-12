Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΜΕΘ: ο Τράγκας συνδέθηκε σε μηχάνημα τεχνητού νεφρού

Ποια είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Τράγκα., που νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Σοβαρή παραμένει η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Τράγκα, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε ΜΕΘ στο νοσοκομείο «Σωτηρία,», καθώς νοσεί από κορονοϊό.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μπήκε χθες και στο μηχάνημα τεχνητού νεφρού καθώς επιδεινώθηκε και η νεφρική του λειτουργία. Ο κ. Τράγκας είχε μια καρδιακή επιπλοκή η οποία οδήγησε και στη διασωλήνωση, προκάλεσε πνευμονικό οίδημα με αποτέλεσμα να χρειαστεί τοποθέτηση στεντ.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, υπέστη έμφραγμα και ακολούθησε πνευμονικό οίδημα με το οξυγόνο του να πέφτει αρκετά.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον Πάρι Κουρτζίδη, εκπρόσωπο Τύπου του κινήματος «Ελεύθεροι Ανθρωποι» η κατάσταση της υγείας του είναι «εξαιρετικά σοβαρή» και «ιδιαίτερα επικίνδυνη για τυχόν υποτροπή ισχαιμίας των στεφανιαίων».

Αναλυτικά η ενημέρωση έχει ως εξής: «Η καρδιακή επιπλοκή που είχε ο πρόεδρος Γιώργος Τράγκας, η οποία οδήγησε και στη διασωλήνωση, προκάλεσε πνευμονικό οίδημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί τοποθέτηση στεντ. Η κατάσταση είναι γενικά κρίσιμη και εξαιρετικά σοβαρή. Ιδιαίτερα, δε, επικίνδυνη για τυχόν υποτροπή ισχαιμίας των στεφανιαίων. Ο σκληρός μαχητής Γιώργος συνεχίζει να το παλεύει! Εύχομαι από καρδιάς και ειλικρινά πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρει να νικήσει!».

