Σεισμός στην Εύβοια

Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Ασθενής σεισμική δόνηση 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 2 το μεσημέρι στην Κύμη Ευβοίας.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κύμης.

Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 22,5 χιλιόμετρα.

