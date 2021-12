Αθλητικά

Europa League - Ολυμπιακός: Ο αντίπαλός του στα πλέι οφ

Την Αταλάντα θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στα πλέι-οφ του Europa League, προσπαθώντας να πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16» της διοργάνωσης. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου στο Μπέργκαμο και η ρεβάνς στις 24/2 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Τα ζευγάρια των πλέι-οφ του Europa League, όπως προέκυψαν από την κλήρωση που έγινε το μεσημέρι στη Νιόν:

Σεβίλη (Ισπανία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Αταλάντα (Ιταλία)- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Λειψία (Γερμανία)-Σοσιεδάδ (Ισπανία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Νάπολι (Ιταλία)

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία)-Μπέτις (Ισπανία)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Ρέιντζερς (Σκωτία)

Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)-Μπράγκα (Πορτογαλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)-Λάτσιο (Ιταλία)

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 17 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (24/2).

Ο κανόνας των εκτός έδρας γκολ έχει καταργηθεί, οπότε η ισοπαλία μετά από 180 λεπτά οδηγεί στην παράταση ανεξάρτητα από τον αριθμό των γκολ που έχει σημειώσει κάθε ομάδα εντός και εκτός έδρας. Εάν και στο 30λεπτο που θ΄ ακολουθήσει δεν υπάρξει νικητής, τότε η διαδικασία θα οδηγείται στα πέναλτι.

Οι νικητές προκρίνονται στους «16», όπου τους περιμένουν οι νικητές των οκτώ ομίλων του Europa League: Ερυθρός Αστέρας (Σερβία), Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία), Γαλατάσαραϊ (Τουρκία), Λεβερκούζεν (Γερμανία), Λιόν (Γαλλία), Μονακό (Γαλλία), Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία) και Γουέστ Χαμ (Αγγλία). Η κλήρωση για τη φάση των «16» θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου και οι αγώνες στις 10 και 17 Μαρτίου.

