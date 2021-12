Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Τρέχουν” οι εμβολιασμοί παιδιών και άνω των 60 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα για το ενδιαφέρον των πολιτών που σπεύδουν να εμβολιαστούν κατά της COVID-19.

Η μετάλλαξη Όμικρον και η υψηλή μεταδοτικότητα που έχει, αλλά και οι αλλαγές στα πιστοποητικά εμβολιασμού οδηγεί γονείς και πολίτες στον εμβολιασμό.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τις τελευταίες 10 ημέρες κλείστηκαν 161.901 ραντεβού 1ης δόσης εκ των οποίων 51.505 από τους πολίτες άνω των 60 ετών.

Επίσης, κλείστηκαν 1.270.380 ραντεβού αναμνηστικής δόσης εκ των οποίων 366.924 αφορούν πολίτες άνω των 60 ετών.

Τονίζεται ότι προτεραιότητα δίνεται πλέον στους εμβολιασμούς των 60+ των οποίων λήγει σήμερα το πιστοποιητικό τους.

Πάντως, σημαντικός είναι ο αριθμός των ραντεβού και στα παιδιά. Για τις ηλικίες από 5 έως 11 ετών, μέχρι σήμερα έχουν κλειστεί περισσότερα από 28.300 ραντεβού 1ης δόσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Europa League - Ολυμπιακός: Ο αντίπαλός του στα πλέι οφ

Κορονοϊός - Οικονόμου: Χωρίς νέα μέτρα τα Χριστούγεννα

Θεοδωρικάκος: άλλοι 1000 αστυνομικοί στην “καθημερινή μάχη”

.