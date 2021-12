Πολιτική

Μητσοτάκης - Ιερώνυμος: Κοινό μήνυμα υπέρ των εμβολιασμών

Η ανάγκη να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή και επιμονή στη γενική προσπάθεια για τον καθολικό εμβολιασμό του πληθυσμού, κοινή διαπίστωση του πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.

Κοινό τόπο αποτελεί για Κυβέρνηση και Εκκλησία η τήρηση των μέτρων για την πανδημία.

Σύμφωνα με το κοινό δελτίο Τύπου του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κοινή διαπίστωση του πρωθυπουργού και του Μακαριωτάτου αποτέλεσε η ανάγκη να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή και επιμονή στη γενική προσπάθεια για τον καθολικό εμβολιασμό του πληθυσμού, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχει χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Επίσης αναγνωρίσθηκε η σημασία της πιστής τήρησης των μέτρων πρόληψης και προστασίας κατά του κορονοϊού. «Πολιτεία και Εκκλησία της Ελλάδος, πάντα στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και αρμοδιοτήτων τους, αντιμετωπίζουν όχι μόνο την πανδημία, αλλά και όσους την εργαλειοποιούν, αναζητώντας ή ακόμη και υποδαυλίζοντας εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας» τονίζεται.

Επίσης αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα συνεργασίας η ιστορική επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συνοδευόταν από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου.

Μετά την προσφώνησή του, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος επέδωσε στον πρωθυπουργό το αναμνηστικό μετάλλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, την κοπή του οποίου αποφάσισε για να τιμήσει την Επέτειο των διακοσίων ετών από την έναρξη της ελληνικής επαναστάσεως.

Επιπλέον ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ειλικρινή συνεργασία προς την κατεύθυνση της επίλυσης χρονιζόντων προβλημάτων, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεγάλη μεταρρύθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Έθεσε τα κύρια ζητήματα αφ' ενός μεν της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας με στόχο την υποστήριξη του φιλανθρωπικού έργου και την συμβολή στην εθνική προσπάθεια ανάκαμψης, αφ' ετέρου δε του νομοθετικού εξορθολογισμού και επικαιροποίησης του πλαισίου του 1945, που αφορά στους Κληρικούς στη χώρα μας.

Ο Μακαριώτατος τόνισε ότι αυτό ουδεμία επιπλέον πρόσληψη, πέραν των τακτικών και κατ' έτος προγραμματισμένων, συνεπάγεται, ουδεμίας μορφής μονιμοποίηση, και ως εκ τούτου ουδέν πρόσθετο δημοσιονομικό βάρος. Τα ανωτέρω ζητήματα απασχολούν διαχρονικά την Εκκλησία της Ελλάδος και προφανώς δεν δύνανται να επιλυθούν στο πλαίσιο μίας συνάντησης, αλλά πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ενδελεχούς και ρεαλιστικής μελέτης.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε θερμά τον Μακαριώτατο για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση να παραστεί στις εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, έκανε έναν απολογισμό των σημαντικών αλλαγών που προώθησε η παρούσα κυβέρνηση έως τώρα για την επίλυση προβλημάτων που ταλάνιζαν την Εκκλησία για πολλά χρόνια και συνεχάρη τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο για την υποστήριξη της Εκκλησίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Τέλος, επανέλαβε την πρόθεση έναρξης διαλόγου επί των προαναφερθέντων ζητημάτων, με άξονες την κοινωνική συνοχή, τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη διαφάνεια.

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρθηκε στην επιβεβαίωση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας και ευχαρίστησε τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο για τη γόνιμη συνεργασία.

