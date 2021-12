Life

Ευγενία Δημητροπούλου: Η τρυφερή ανάρτηση για τα πρώτα Χριστούγεννα με την κόρη της (εικόνες)

Το παρασκήνιο της υιοθεσίας και το ταξίδι στη Σιέρα Λεόνε.

Τα πρώτα Χριστούγεννα με την κόρη τους πρόκειται να γιορτάσουν φέτος η Ευγενία Δημητροπούλου και ο σύζυγός της Στέλιος Βλατάκης.

Η πρωταγωνίστρια του “Ήλιου” και ο γνωστός νευροχειρουργός διανύουν την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους, αφού πριν από μερικές ημέρες έγιναν γονείς ενός κοριτσιού από την Σιέρα Λεόνε.

