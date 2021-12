Οικονομία

“Κάν' τους Off”: Σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για τις αυξήσεις στο ρεύμα

Tο νέο σποτ ανέβασε στα social media και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.



Με κεντρικό σύνθημα το "κάν' τους off" και με ένα νέο σποτ, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αναδείξει το ζήτημα της ακρίβειας του ηλεκτρικού ρεύματος.

Από σήμερα το πρωί κυκλοφορεί το νέο σποτ του κόμματος για τις αυξήσεις στο ρεύμα.

Στο βίντεο παρακολουθούμε έναν πολίτη ο οποίος έχει μόλις παραλάβει το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και δείχνει σοκαρισμένος.

