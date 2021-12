Κοινωνία

Κηφισός: δύο νεκροί σε τροχαίο με εγκατάλειψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η Τροχαία, που αναζητά πληροφορίες.

"Την Κυριακή 12.12.2021 και περί ώρα 02.40΄, επί του παραδρόμου της Λ. Κηφισού στο ύψος του ο.α. 10, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, περιοχής Δήμου Αιγάλεω, σημειώθηκε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, όπου όχημα αγνώστων στοιχείων, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα δύο (2) πεζούς και εν συνεχεία εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος", αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως τονίζεται "Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ως άνω τροχαίο δυστύχημα, να επικοινωνήσει με το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής στα τηλέφωνα: 210–5788600, 210-5788611, 210-5788601 και 210-5788619".

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - ΜΕΘ: ο Τράγκας συνδέθηκε σε μηχάνημα τεχνητού νεφρού

Πυροβολισμοί σε ζαχαροπλαστείο: Νεκρή η γυναίκα

Ψευτογιατρός: Νέα προφυλάκιση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος