Εργατικό δυστύχημα στην Κοζάνη

Τραγωδία σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Νεκρός 38χρονος εργάτης.

Τραγικό θάνατο βρήκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ένας 38χρονος εργαζόμενος σε φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή Πετρανών του Δήμου Κοζάνης.

Ο άτυχος 38χρονος από την Κοζάνη κεραυνοβολήθηκε από ηλεκτρκό ρεύμα όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ήρθε σε επαφή με μετασχηματιστή 20.000 volt που βρισκόταν σε ειδικό χώρο του φωτοβολταϊκού πάρκου.

Έρευνες για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος διεξάγει η Αστυνομία Κοζάνης

