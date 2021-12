Αθλητικά

Champions League: Επανάληψη στην κλήρωση!

Σύγχυση με την κλήρωση για τους «16» και τα λάθη της UEFA



Η UEFA ανακοίνωσε ότι, λόγω του λάθους που σημειώθηκε στην κλήρωση των «16» του Champions League, θα επαναληφθεί στις 16:00.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε αρχικά βγει λανθασμένα υποψήφια για να αντιμετωπίσει τη Βιγιαρεάλ. Το ζευγάρι συναντήθηκε στη φάση των ομίλων, οπότε δεν μπορούσε να κληρωθεί κια στους «16».

Αυτό επηρέασε το ζευγάρι της Ατλέτικο Μαδρίτης, της οποίας οι νομικές υπηρεσίες μελετούσαν ήδη το θέμα για να δουν αν θα μπορούσε να επαναληφθεί η διαδικασία.

«Έπειτα από ένα τεχνικό πρόβλημα με το λογισμικό ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών που δίνει οδηγίες για το ποιες ομάδες μπορούν να παίξουν μεταξύ τους, προέκυψε ένα σημαντικό σφάλμα στην κλήρωση για τον γύρο των «16» του UEFA Champions League. Ως αποτέλεσμα αυτού , η κλήρωση κηρύχθηκε άκυρη και θα επαναληφθεί πλήρως στις 15:00», ανακοίνωσε η UEFA.

Ηδη από νωρίς προέκυψε σύγχυση , όταν σύμφωνα με το Sky Sports News η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπήκε στο «δοχείο» των νικητών των ομίλων μετά την κλήρωση της δεύτερης-στον όμιλο- Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ η Λίβερπουλ μπήκε επίσης κατά λάθος στο «δοχείο» για να αντιμετωπίσει πιθανώς την Ατλέτικο Μαδρίτης, παρόλο που έπαιξαν στον ίδιο όμιλο.

Η κλήρωση, που πλέον θεωρείται άκυρη, έφερε αντιμέτωπες Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Κριστιάνο Ρονάλντο και Παρί ΣΖ του Λιονέλ Μέσι, τη Λίβερπουλ με τη Σάλτσμπουργκ, Τσέλσι με την πρωταθλήτρια της Ligue 1, Λιλ, ενώ τη Μάντσεστερ Σίτι με τη Βιγιαρεάλ, τη νικήτρια του Europa League,η Μπενφίκα κληρώθηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Μπάγερν, ενώ επίσης προέκυψαν τα «ζευγάρια» Ιντερ -Αγιαξ και Σπόρτινγκ Λισσαβώνας –Γιουβέντους.

