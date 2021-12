Αθλητικά

Europa Conference League - ΠΑΟΚ: Η αντίπαλος του στα πλέι οφ

Τα ζευγάρια των πλέι-οφ του Europa Conference League, όπως προέκυψαν από την κλήρωση που έγινε στη Νιόν.



Ξανά στη Δανία θα ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ, καθώς μετά τις αναμετρήσεις του με την Κοπεγχάγη στη φάση των ομίλων του Europa Conference League, η κληρωτίδα της UEFA τον «έβγαλε» αντιμέτωπο με τη Μίντιλαντ στα πλέι-οφ της διοργάνωσης. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τη φάση των «16», με το πρώτο ματς στις 17 Φεβρουαρίου στη Δανία και τη ρεβάνς στις 24/2 στο γήπεδο της Τούμπας.

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Μίντιλαντ (Δανία)-ΠΑΟΚ

Λέστερ (Αγγλία)-Ράντερς (Δανία)

Σέλτικ (Σκωτία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Παρτιζάν (Σερβία)

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Τότεναμ (Αγγλία) ή Φίτεσε (Ολλανδία)

Το ποια από τις Τότεναμ και Φίτεσε θα μετάσχει στα πλέι-οφ, θα εξαρτηθεί από την απόφαση της UEFA για την τύχη του μη διεξαχθέντα αγώνα Τότεναμ-Ρεν, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων.

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 17 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (24/2).

Ο κανόνας των εκτός έδρας γκολ έχει καταργηθεί, οπότε η ισοπαλία μετά από 180 λεπτά οδηγεί στην παράταση ανεξάρτητα από τον αριθμό των γκολ που έχει σημειώσει κάθε ομάδα εντός και εκτός έδρας. Εάν και στο 30λεπτο που θ΄ ακολουθήσει δεν υπάρξει νικητής, τότε η διαδικασία θα οδηγείται στα πέναλτι.

Οι νικητές προκρίνονται στους «16», όπου τους περιμένουν οι νικητές των οκτώ ομίλων του Europa Conference League: Αλκμααρ (Ολλανδία), Βασιλεία (Ελβετία), Κοπεγχάγη (Δανία), Φέγενορντ (Ολλανδία), Γάνδη (Βέλγιο), ΛΑΣΚ (Αυστρία), Ρεν (Γαλλία) και Ρόμα (Ιταλία). Η κλήρωση για τη φάση των «16» θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου και οι αγώνες στις 10 και 17 Μαρτίου.

