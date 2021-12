Κοινωνία

Δολοφονία Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο δράστης

Προκλητικός ήταν σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους

Αμετανόητος παρουσιάστηκε και στην απολογία του ο 51χρονος δράστης της δολοφονίας του 66χρονου πατριού του στη Γλυφάδα.

Αμέσως μετά την απολογία σήμερα στην ανακρίτρια, ο δράστης οδηγήθηκε στις φυλακές.

Μάλιστα, μιλώντας στους δημοσιογράφους βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο είπε: «Λυπάμαι που δεν το έκανα νωρίτερα. Στα 31 μου χρόνια αυτός ο άνθρωπος μου κατέστρεψε τη ζωή».

Σε βάρος του 51χρονου η εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας.

«Ήμουν αποφασισμένος να τον σκοτώσω. Ήξερα την ώρα που έρχεται στη δουλειά και του είχα στήσει καρτέρι. Με είχαν αφήσει έξω από την περιουσία που είχαμε αποκτήσει» φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος στους αστυνομικούς, την ώρα που τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης εκτός από το στρατιωτικού τύπου μαχαίρι που είχε μαζί του έριξε τη χαριστική βολή με ένα αεροβόλο στο θύμα που είχε στο αυτοκόνητό του.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μητέρα του δράστη δεν ήξερε ότι ο γιος της επέστρεψε από το εξωτερικό και δηλώνει συγκλονισμένη.

Η μανία του δράστη ήταν τόσο μεγάλη που επί 1 λεπτό τον χτυπούσε με το μαχαίρι.





