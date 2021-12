Life

Τηλεθέαση: πρώτος ο ΑΝΤ1 την προηγούμενη εβδομάδα

Η προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού, όπως αποτυπώθηκε και στα επίσημα στοιχεια της Neilesen.

Πρώτη επιλογή των τηλεθεατών, στο σύνολο ημέρας στο δυναμικό κοινό 18-54, ήταν ο ΑΝΤ1 την εβδομάδα 6-12 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen από Δευτέρα 06/12 έως και Παρασκευή 10/12, ο ΑΝΤ1 υπερίσχυσε όλων των καναλιών, με μέσο όρο 16,4%, και 1,8 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΑΝΤ1, ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης και από Δευτέρα 06/12 έως και Κυριακή 12/12 με μέσο όρο 14,3%.

Ο ΑΝΤ1 συνεχίζει δυνατά την πορεία του με τα προγράμματά του να συγκεντρώνουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

