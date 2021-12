Life

“Ήλιος”: Πρωτιά με ρεκόρ σεζόν

Αυξάνεται διαρκώς το κοινό που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1.

Πρώτος έκοψε το νήμα της τηλεθέασης ο «Ήλιος» την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου καταγράφοντας ρεκόρ από την αρχή της σεζόν.

Η αγαπημένη καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 ήταν πρώτη στη ζώνη μετάδοσής της στο κοινό 18-54, με ποσοστό 18,3% και 1,7 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Η σειρά σημείωσε υψηλά ποσοστά στις γυναίκες φτάνοντας μέχρι και το 28,1%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό ο «Ήλιος» άγγιξε το 22,2%! Το επεισόδιο του «Ήλιου» παρακολούθησαν την Παρασκευή έστω και για 1’ λεπτό 1.155.680 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΙΣ 17:30

Ο Δημήτρης αποκαλύπτει στην Αθηνά ποιος πραγματικά είναι ο Στέφανος. Η Σοφία εξομολογείται στην Δάφνη ότι δέχεται παρενόχληση από τον Διοικητή και φοβάται την αντίδραση του Χρήστου αν το καταλάβει. Ο Δημήτρης ζητάει από τον Πέρη να του πει πού βρίσκεται ο Στέφανος. Αυτός αφήνει να εννοηθεί πως είναι ήδη νεκρός. Η Αλίκη και η Αλεξάνδρα δεν πείθονται και εξακολουθούν να φοβούνται πως κινδυνεύουν απ’ αυτόν.

Μια μαρτυρία, ωστόσο, για πυροβολισμούς οδηγεί την αστυνομία στο σημείο που τον έψαχναν και βρίσκουν ίχνη αίματος. Τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA, επιβεβαιώνουν πως το αίμα ανήκει στον Στέφανο. Η Ελπίδα εξηγεί στον Ιάσονα τους λόγους που τον έδωσε για υιοθεσία και του ζητάει να τη συγχωρήσει. Ο Χάρης αποφασίζει να κάνει τη θεραπεία και ζητάει από την Αθηνά να τον βοηθήσει…

