Life

“Η Φάρμα”: ένταση και αγώνας ασυλίας την Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποστολή που έχουν οι παίκτες, στέκεται αφορμή για να ξεσπάσουν έριδες και διαμάχες.

Η ζωή στη «Φάρμα» συνεχίζεται απόψε, 13 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Οι παίκτες συνεχίζουν να μαζεύουν ελιές για να συγκεντρώσουν τα 8 σακιά, κατ’ ελάχιστο, που έχει ζητήσει ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ για να είναι επιτυχημένη η ΑΠΟΣΤΟΛΗ τους.

Υπάρχουν εντάσεις κατά τη διάρκεια του μαζέματος; Ποιοι νιώθουν κουρασμένοι και σκέφτονται ότι έχουν μπροστά τους το ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ;

Σε ποιους αναφέρεται η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ, όταν λέει ότι κάποιοι δεν δουλεύουν;

Γιατί «αρπάζεται» με τον ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗ ο ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ;

Ποια είναι η γνώμη του ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗ για τους συμπαίκτες του στη ΦΑΡΜΑ; Ποιους εννοεί, όταν μιλάει για ψεύτικους χαρακτήρες; Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΙΑΔΗΣ δείχνει να συμφωνεί μαζί του και μάλιστα συμπληρώνει ότι θα αλλάξει συμπεριφορά από αύριο.

Ποιο είναι το παράπονο του ΑΣΤΡΙΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ από την ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ; Είναι ο ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ο άτυπος υπαρχηγός του ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΝΤΖΟΥ;

Γιατί ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ εκνευρίζεται με τον ΑΡΧΗΓΟ, ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΝΤΖΟ;

Ποιους παίκτες επιλέγει ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΝΤΖΟΣ να είναι οι δύο ομαδάρχες στις ομάδες που σχηματίζονται για ΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ της ΑΣΥΛΙΑΣ;

Για ποιο λόγο υπάρχει ένταση ανάμεσα στη ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ και τη ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ;

Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ σχολιάζει με τη ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ τη στρατηγική που ακολουθούν κάποια άτομα στη ΦΑΡΜΑ. Σε ποιους αναφέρονται;

Ειδήσεις σήμερα:

“Εξοικονομώ 2021”: η πλατφόρμα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα

Μετάλλαξη Όμικρον: νέα κρούσματα στην Ελλάδα

ΚΙΝΑΛ: Ο Παπανδρέου και το ζεϊμπέκικο μετά την ήττα (βίντεο)