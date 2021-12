Κοινωνία

Κορονοϊός – Αρνητές: Στον εισαγγελέα γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης, αλλά και να χάσουν την επιμέλεια των παιδιών τους.

Αντιμέτωπο με τις κυρώσεις του νόμου βρίσκεται ζευγάρι αρνητών στον άγιο Νικόλαο που δεν στέλνουν τα δύο της παιδιά στο σχολείο.

Την υπόθεση έστειλε στον εισαγγελέα Λασιθίου η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφού οι δύο αρνητές γονείς παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του διευθυντή του σχολείου αλλά και της Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας, εξακολουθούν να κρατούν τα δυο τους παιδιά στο σπίτι αρνούμενοι να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο λόγω πανδημίας.

Άλλη μια υπόθεση με αρνητή γονέα στην Ιεράπετρα έληξε, αφού μπροστά στον φόβο των κυρώσεων άλλαξε ρότα στέλνοντας το παιδί στο σχολείο. Οι δυο γονείς εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος, την ποινή φυλάκισης κινδυνεύουν να χάσουν την επιμέλεια των δυο παιδιών τους.

«Έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα από δω και πέρα η υπόθεση περνά στα χέρια του Εισαγγελέα Λασιθίου» δήλωσε στην ΕΡΤ ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μανώλης Μαρκάκης. Ο ίδιος ελπίζει οι δυο γονείς να αλλάξουν τακτική και να σταματήσουν να στερούν το σχολείο από τα δυο παιδιά.

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Οικονόμου: Χωρίς νέα μέτρα τα Χριστούγεννα

Θεοδωρικάκος: άλλοι 1000 αστυνομικοί στην “καθημερινή μάχη”

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: τι φέρνει η Πανσέληνος στους Διδύμους (βίντεο)