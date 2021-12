Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβολιασμός: Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για τρίτη δόση και τον εμβολιασμό στους άνω των 60 (βίντεο)

Η ενημέρωση για την πρόοδο του εθνικού σχεδίου εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού κατά τις Covid-19.

Η καθιερωμένη ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, στο Υπουργείο Υγείας, από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Νωρίτερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.841 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 19 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.006.706 (ημερήσια μεταβολή +0.4%), εκ των οποίων 50.5% άνδρες.

Προβληματισμό για πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα προκαλούν τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

