Βερόνικα Φορκέ: Αυτοκτόνησε η “Κίκα” του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Η ηθοποιός, μια από τις πιο δημοφιλείς του ισπανικού κινηματογράφου των δεκαετιών του 1980 και 1990, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Μαδρίτη.

Η Ισπανίδα ηθοποιός Βερόνικα Φορκέ, η οποία είχε ερμηνεύσει τον διάσημο χαρακτήρα της "Κίκα" στην ομώνυμη ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, αυτοκτόνησε και το πτώμα της βρέθηκε σήμερα στο σπίτι της στη Μαδρίτη, έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή.

Η 66χρονη ηθοποιός, μια από τις πιο δημοφιλείς του ισπανικού κινηματογράφου των δεκαετιών του 1980 και 1990, γνωστή επίσης για τους ρόλους της στις ταινίες "Μια ζωή ταλαιπωρία" και "Ματαντόρ" του Πέδρο Αλμοδόβαρ, "αυτοκτόνησε στο σπίτι της στη Μαδρίτη", εξήγησε η ίδια πηγή χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

"Αντίο Βερόνικα Φορκέ. Δούλεψα πριν από μερικά χρόνια μαζί της και έχω την ανάμνηση μιας γλυκιάς και πνευματώδους γυναίκας και μιας πολύ καλής παρτενέρ. Αναπαύσου εν ειρήνη", έγραψε στο Tweeter o ηθοποιός Αντόνιο Μπαντέρας λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου της.

Γεννημένη στη Μαδρίτη το 1955, η Βερόνικα ήταν κόρη του σκηνοθέτη Χοσέ Μαρία Φορκέ και της συγγραφέα Κάρμεν Βάθκεθ-Βίγκο.

Η Βερόνικα Φορκέ έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο υπό τη διεύθυνση του πατέρα της στις αρχές της δεκαετίας του 1970, και είδε την καριέρα της να επιβραβεύεται με τέσσερα βραβεία Γκόγια: καλύτερης ηθοποιού (1988 και 1994 για την "Κίκα") και καλύτερου β' γυναικείου ρόλου (1987 και 1988). Έπαιξε επίσης στο θέατρο και την τηλεόραση.

