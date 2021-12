Κοινωνία

Ακρόπολη: 74χρονος αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά σε 19χρονες

Τα κορίτσια ενημέρωσαν την αστυνομία η οποία συνέλαβε τον ηλικιωμένο.

Σοκαρισμένα είναι δύο 19χρονα κορίτσια, τα οποία το βράδυ της Κυριακής, έπεσαν θύματα παρενόχλησης από 74χρονο που αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά τους. Το ειδεχθές περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής στην Ακρόπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος πλησίασε τα δύο κορίτσια και άρχισε να αυτοϊκανοποιείται και να κάνει κι άλλες άσεμνες πράξεις.

Οι νεαρές κοπέλες, αν και σοκαρισμένες, απομακρύνθηκαν και έσπευσαν να ενημερώσουν την αστυνομία. Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν να εντοπίσουν τον 74χρονο και να του περάσουν χειροπέδες.

