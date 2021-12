Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τις 800.000 οι θάνατοι στη χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο απολογισμός των θυμάτων ξεπέρασε ολόκληρο τον πληθυσμό της πολιτείας της Βόρειας Ντακότας.

Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν χθες Κυριακή το τραγικό ορόσημο των 800.000 θανάτων εξαιτίας επιπλοκών της νόσου που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός, ενώ τα κρούσματά του ξεπέρασαν τις πρώτες πρωινές σήμερα τα 50 εκατομμύρια, την ώρα που οι αρχές ετοιμάζονται για τη δυνητική έξαρση των μολύνσεων λόγω του ότι οι πολίτες περνούν περισσότερο καιρό μέσα λόγω του καιρού και εξαπλώνεται στη χώρα το εξαιρετικά μολυσματικό παραλλαγμένο στέλεχος Όμικρον.

ΗΠΑ: Με αργούς ρυθμούς προχωρά ο εμβολιασμός των παιδιών 5 - 11 ετών

Το ορόσημο αυτό σημαίνει πως ο απολογισμός των θυμάτων ξεπέρασε ολόκληρο τον πληθυσμό της πολιτείας της Βόρειας Ντακότας.

Μολονότι τα εμβόλια κατά της COVID-19 είναι ευρύτατα διαθέσιμα και δωρεάν, στη χώρα καταγράφηκαν περισσότεροι θάνατοι φέτος από ό,τι το 2020, καθώς χτύπησε η πιο μολυσματική παραλλαγή Δέλτα, ενώ μεγάλο μέρος του αμερικανικού πληθυσμού αρνήθηκε να ανοσοποιηθεί.

Μέχρι σήμερα, έχει εμβολιαστεί πλήρως χονδρικά το 60% του πληθυσμού, σύμφωνα με τα δεδομένα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Εντός 2021 πάνω από 450.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ πέθαναν εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19· πρόκειται για το 56% των καταγεγραμμένων θανάτων από την εκδήλωση της πανδημίας.

Οι περισσότεροι ασθενείς που υπέκυψαν φέτος ήταν ανεμβολίαστοι, επισημαίνουν ειδικοί σε ζητήματα δημόσιας υγείας. Οι θάνατοι αυξήθηκαν παρότι οι μέθοδοι θεραπείας βελτιώθηκαν και παρότι υπάρχουν πλέον νέες επιλογές για τη φροντίδα των ασθενών, όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα.

Σύμφωνα με ανάλυση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, η αύξηση των θανάτων από τους 600.000 στους 700.000 πήρε 111 ημέρες. Η αύξησή τους από τους 700.000 στους 800.000 καταγράφηκε μέσα σε μόλις 73. Άλλες χώρες απώλεσαν πολύ λιγότερες ανθρώπινες ζωές κατά κεφαλή τους προηγούμενους 11 μήνες.

Μεταξύ των πλουσίων κρατών της Ομάδας των Επτά (G7), οι ΗΠΑ βρίσκονταν στη χειρότερη θέση ως προς τους αριθμούς των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 30ής Νοεμβρίου.

Ο δείκτης θνητότητας στις ΗΠΑ είναι τριπλάσιος από αυτόν στον γειτονικό Καναδά και ενδεκαπλάσιος από αυτόν στην Ιαπωνία. Ακόμα κι αν οι ΗΠΑ συγκριθούν με μεγαλύτερο δείγμα πλουσίων εθνών με πρόσβαση σε εμβόλια, κατατάσσονται κοντά στον πάτο.

Μεταξύ των 38 κρατών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), βρίσκονται στην 30ή θέση. Μόνο η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Τσεχία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Κολομβία, η Πολωνία και η Σλοβενία έχουν περισσότερους θανάτους κατά κεφαλήν.

Η Νέα Ζηλανδία είναι η χώρα που έχει θρηνήσει τους λιγότερους. Σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ έχουν 1,3 φορές περισσότερους θανάτους κατά κεφαλήν τους τελευταίους 11 μήνες από αυτήν συνολικά.

Μεταξύ των 200 και πλέον κρατών και περιοχών όπου παρακολουθεί συστηματικά το Ρόιτερς την επιδημιολογική κατάσταση, οι ΗΠΑ κατατάσσονται στην 36η θέση.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας στη χώρα είναι ο βαρύτερος στην υφήλιο, μπροστά από αυτούς που ανακοινώνουν η Βραζιλία και η Ινδία.

Μολονότι έχει μόνο το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού, αυτή η χώρα έχει καταγράψει περί το 14% των θανάτων εξαιτίας της ΗΠΑ και σχεδόν το ένα στα πέντε κρούσματα του SARS-CoV-2 (το 19%). Τα κρούσματα ξεπέρασαν νωρίς σήμερα το ορόσημο των 50 εκατομμυρίων.

Σε ημερήσια βάση, επιβεβαιώνονται κάπου 120.000 την ημέρα, με την πολιτεία Μίσιγκαν να ανακοινώνει τις περισσότερες τελευταία. Τα νοσοκομεία της πολιτείας γεμίζουν ασθενείς, ο αριθμός τους σπάει ρεκόρ και οι τρεις στους τέσσερις είναι ανεμβολίαστοι, σύμφωνα με την Ένωση Υγείας και Νοσοκομείων της πολιτείας.

Μεγάλοι αριθμοί μολύνσεων διαπιστώνονται επίσης σε πολιτείες με ψυχρότερο καιρό, όπως το Βερμόντ και το Νιου Χάμσιρ.Οι επιστήμονες ακόμη μελετούν την επίπτωση που ενδέχεται να έχει η νέα παραλλαγή Όμικρον και το κατά πόσον τα υπάρχοντα εμβόλια παρέχουν επαρκή προστασία.

Η κυρίαρχη παραλλαγή σήμερα παραμένει η Δέλτα (99% των μολύνσεων σύμφωνα με τη Ροσέλ Ουαλένσκι, τη διευθύντρια των CDC). Από τις δέκα πολιτείες που καταγράφουν τον υψηλότερο αριθμό θανάτων κατά κεφαλήν, οι οκτώ βρίσκονται στον αμερικανικό Νότο (Αλαμπάμα, Τζόρτζια, Φλόριντα, Κεντάκι, Οκλαχόμα, Μισισιπής, Νότια Καρολίνα, Δυτική Βιρτζίνια).

Η ανησυχία για τη νέα παραλλαγή αύξησαν τη ζήτηση εμβολίων. Λίγοι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι την ημέρα λάμβαναν αναμνηστικές δόσεις την περασμένη εβδομάδα, αριθμός που είναι ο υψηλότερος αφότου εγκρίθηκε η χορήγηση τρίτων δόσεων. Πλέον έχει λάβει αναμνηστική δόση το 14% των Αμερικανών.

Ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία -κρίσιμος δείκτης- βρίσκεται επίσης σε άνοδο, αυξήθηκε κατά 20% από τη Γιορτή των Ευχαριστιών μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου. Τον τελευταίο μήνα, οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 4,6%.

ΗΠΑ: Τεστ στο σπίτι και νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς έφερε η Όμικρον

Κατά την ανάλυση του Ρόιτερς, πέρασε σχεδόν ένας χρόνος προτού οι ΗΠΑ να φθάσουν τις 25 εκατομμύρια επιβεβαιωμένες μολύνσεις από τον SARS-CoV-2. Άλλα 25 εκατομμύρια καταγράφηκαν σε 323 ημέρες. Η Όμικρον θα μετατραπεί σε πολύ σοβαρό πρόβλημα εάν αλλάξει την ισορροπία, εάν αρχίσει να γίνεται κυρίαρχη.

«Αν ξαφνικά αρχίσουμε να βλέπουμε πως το 10% των μολύνσεων οφείλονται στην Όμικρον και μετά την επόμενη εβδομάδα το ποσοστό της αυξηθεί στο 20%, αυτό θα μας λέει πως βρισκόμαστε σε κύμα αντικατάστασης (του ενός παραλλαγμένου στελέχους από το άλλο), όπως είδαμε όταν η Δέλτα αντικατέστησε την Άλφα», εξηγεί ο Τζον Μουρ, καθηγητής μικροβιολογίας και ανοσολογίας στο Weill Cornell Medical College.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Πάνω από 29000 παιδιά έχουν κλείσει ραντεβού



Πυροβολισμοί σε ζαχαροπλαστείο: Νεκρή η γυναίκα

Europa League - Ολυμπιακός: Ο αντίπαλός του στα πλέι οφ