Life

“Ράδιο Αρβύλα” - Στάθης Παναγιωτόπουλος: O Αντώνης Κανάκης ανακοίνωσε την απομάκρυνσή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Αντώνης Κανάκης, εμφανώς ταραγμένος ανακοίνωσε πως επικοινώνησε με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και του μετέφερε την απόφαση της απομάκρυνσής του από την εκπομπή.

Μάλιστα, τόνισε πως του εξέφρασε την οργή του που δεν τους είχε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή για το περιστατικό, χωρίς να κρύβει τον θυμό της ομάδας, επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές την λέξη αυτή.

Τόνισε δε, πως η ομάδα νιώθει «προδομένη» από την συμπεριφορά του -μέχρι πρότινος- συνεργάτη της, καταδικάζοντας την συμπεριφορά του και εκφράζοντας απερίφραστα την συμπαράσταση όλων στην κοπέλα που έχει κάνει την σοκαριστική καταγγελία.

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Ο ΑΝΤ1 διαχρονικά καταδίκαζε και πάντοτε θα καταδικάζει απερίφραστα, κακοποιητικές συμπεριφορές, πράξεις και πρακτικές που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και την ιδιωτικότητα.

Ο σταθμός επικροτεί τα γρήγορα αντανακλαστικά και την αποφασιστικότητα που επέδειξε ο Αντώνης Κανάκης, λαμβάνοντας την απόφαση να απομακρύνει τον Στάθη Παναγιωτόπουλο από το δυναμικό των εκπομπών του «Ράδιο Αρβύλα» και «VINΥΛΙΟ», η οποία είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις διαχρονικές αρχές και αξίες του σταθμού.





Ειδήσεις σήμερα:

“Εξοικονομώ 2021”: η πλατφόρμα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα

Μετάλλαξη Όμικρον: νέα κρούσματα στην Ελλάδα

ΚΙΝΑΛ: Ο Παπανδρέου και το ζεϊμπέκικο μετά την ήττα (βίντεο)