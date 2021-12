Κόσμος

Κορονοϊός – Ιταλία: Παρατείνεται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η παράταση αυτή είναι αποτέλεσμα της ανησυχίας για την ταχύτατη διάδοση της παραλλαγής Όμικρον

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, o πρωθυπουργός της χώρας Μάριο Ντράγκι θα αποφασίσει την παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κορονοϊού μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Η απόφαση αναμένεται να επισημοποιηθεί πιθανότατα αύριο, με συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με τους σχολιαστές, η παράταση αυτή είναι αποτέλεσμα της ανησυχίας για την ταχύτατη διάδοση της παραλλαγής Όμικρον, αλλά και των επαφών του Ιταλού τεχνοκράτη πρωθυπουργού με τα κόμματα που μετέχουν στην κυβέρνησή του.

Στο μεταξύ, σήμερα στη χώρα καταγράφηκαν 12.712 νέα κρούσματα κορονοϊού, με 98 θανάτους. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 313. 536 διαγνωστικά τεστ, το 4% από τα οποία προέκυψε θετικό. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας βρίσκονται 856 ασθενείς με covid 19, ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους είναι 6.951.

Από την αρχή της πανδημίας, στην Ιταλία έχουν καταγραφεί 5.238.221 μολύνσεις κορονοϊού και 134.929 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

“Εξοικονομώ 2021”: η πλατφόρμα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα

Μετάλλαξη Όμικρον: νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το “τριφύλλι”… άνθισε στο Ρέντη