Σοφία Μπεκατώρου: Φτιάχνει πλατφόρμα για θύματα έμφυλης και σεξουαλικής βίας

Σοφία Μπεκατώρου και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας #MeNow_MeToo και παρουσιάζουν μια πλατφόρμα (https://menowmetoo.gr/) για τα θύματα έμφυλης και σεξουαλικής βίας.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα μεγάλο κενό, κυρίως της καταγραφής των περιστατικών κακοποίησης, τόνισε η κ. Μπεκατώρου μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ.

Εξήγησε ότι κάθε άτομο το οποίο έχει υποστεί βία μπορεί να μπει στην πλατφόρμα είτε επώνυμα είτε ανώνυμα και να γράψει όλο το περιστατικό με στοιχεία, συμπληρώνοντας κάποιες ερωτήσεις που υπάρχουν

Στόχος του προγράμματος είναι μέσα από την καταγραφή να γνωρίζουμε τον χώρο που ασκήθηκε η κακοποιητική συμπεριφορά οπότε θα δημιουργηθεί μια λίστα με σημεία όπου προφανώς δεν υπάρχει το πλαίσιο εκείνο που κρατά τη βία μακριά από του ανθρώπους κι αφετέρου θα μπορούν τα θύματα – όσα έχουν κοινούς δράστες- να έρχονται μετά από δική τους συναίνεση σε συνεννόηση για να προχωράμε σε καταγγελίες από κοινού, κάτι που θα βοηθήσει τη δικογραφία και γενικά την εξέλιξη της καταγγελίας τους.

«Πλέον θα υπάρχει μία καταγραφή και θα μας δώσει την πραγματική διάσταση»

«Επειδή πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε πόσο κοντά μπορεί να είναι ένα τέτοιο φαινόμενο, πλέον θα υπάρχει μία καταγραφή και θα μας δώσει την πραγματική διάσταση, διότι μπορώ να σας πω ότι τα νούμερα που υπάρχουν μέχρι σήμερα είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Και το γεγονός ακριβώς ότι πολλές φορές τα κακοποιητικά πρόσωπα προέρχονται από τον στενό οικογενειακό κύκλο είναι κάτι που κάνει ακόμα δυσκολότερη τη διαδικασία καταγγελίας και το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα στο θύμα. Κάθε θύμα κακοποίησης ιδιαίτερα από ενδοοικογενειακή βία χρειάζεται ιδιαίτερη υποστήριξη γιατί ουσιαστικά “ξεριζώνεται”. Δημιουργείται μια τεράστια τομή μέσα του εκτός το τραύμα της κακοποίησης που έχει υποστεί δεν έχει και πού να απευθυνθεί» είπε η Σοφία Μπεκατώρου.

«Αξίζει να αφιερώσουμε χρόνο να καταγράψουμε αυτές τις εμπειρίες, αυτά τα τραύματα, μέσα στην πλατφόρμα γιατί ακόμα κι αν έχει παρέλθει ο χρόνος για την ποινική δίωξη του δράστη για κάτι που αφορά εμάς ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να συνεχίζει αυτή τη συμπεριφορά και να υπάρχουν άλλα θύματα για τα οποία δεν έχει παρέλθει ο χρόνος στον οποίο μπορούν να τον καταγγείλουν. Οπότε υπάρχει μια συνέχεια κι επειδή συνήθως είναι επαναλαμβανόμενο το μοτίβο αυτών των κακοποιητικών συμπεριφορών μπορεί τελικά να σχηματιστεί μια πιο πλήρης δικογραφία και να οδηγήσει τον άνθρωπο αυτό εκεί που πρέπει να καταλήξει».

«Μπορεί να υπάρξει συμβουλευτική βοήθεια»

Η Σοφία Μπεκατώρου ανέφερε ότι μέσα από την πλατφόρμα μπορεί να υπάρξει συμβουλευτική βοήθεια με τη συγκατάθεση του ατόμου που κάνει την καταγγελία αλλά και νομική κατεύθυνση για υπηρεσίες που μπορεί να χρειαστεί και κυρίως «να νιώσει ο άνθρωπος αυτός ότι δεν είναι μόνος».

Ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει «Νιώθω πολύ ενεργοποιημένη, έχω ένα κίνητρο να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους, χαίρομαι που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν στην εξάλειψη της βίας στην Ελλάδα».

