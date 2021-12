Αθλητικά

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: “Ερυθρόλευκη” κυριαρχία στους καλύτερους της σεζόν 2020/21

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι βραβεύσεις στην 40η γιορτή του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, ανέδειξε στην 40η γιορτή του τη Δευτέρα τους καλύτερους της περασμένης αγωνιστικής περιόδου (2020/21), με τον Γιώργο Μασούρα, να παίρνει τον τίτλο του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή και τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί (πρώτος σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος) να αναδεικνύεται καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής.

Από εκεί και πέρα, ο Πέδρο Μαρτίνς επιβεβαίωσε την περσινή κυριαρχία του Ολυμπιακού, παίρνοντας το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της περσινής χρονιάς, ενώ καλύτερος τερματοφύλακας αναδείχθηκε ο Σωκράτης Διούδης του Παναθηναϊκού. Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής αναδείχθηκε ο Χρήστος Τζόλης, ως παίκτης του ΠΑΟΚ.

Το βραβείο του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται εκτός συνόρων, πήγε στον Γιώργο Γιακουμάκη, λόγω της περσινής φανταστικής σεζόν του στην ολλανδική Φένλο.

Επιπλέον υπήρξαν κι ορισμένες ειδικές βραβεύσεις: Ο Βαρέλα του ΠΑΟΚ βραβεύθηκε για το γεγονός ότι πήρε απολυτήριο Λυκείου στα 34 του, ο ΟΦΗ για τη δράση του και τη στήριξη προς τους σεισμόπληκτους της Κρήτης, ενώ τιμήθηκε η ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος. Η ομάδα γυναικών του Εργοτέλη πήρε το βραβείο “fair play”, το οποίο απονεμήθηκε στη Δανάη Σιδηρά.

Οι νικητές των βραβείων του ΠΣΑΠΠ:

Super League

Καλύτερος προπονητής : Πέδρο Μαρτίνς

: Πέδρο Μαρτίνς Καλύτερος Έλληνας : Γιώργος Μασούρας

: Γιώργος Μασούρας Καλύτερος ξένος : Γιουσέφ Ελ Αραμπί

: Γιουσέφ Ελ Αραμπί Καλύτερος τερματοφύλακας : Σωκράτης Διούδης

: Σωκράτης Διούδης Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής : Χρήστος Τζόλης

: Χρήστος Τζόλης Καλύτερος Διαιτητής : Αναστάσιος Σιδηρόπουλος

: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος Καλύτερος Έλληνας εξωτερικού : Γιώργος Γιακουμάκης

Η καλύτερη ενδεκάδα: Διούδης, Κώτσιρας, Σεμέδο, Ίνγκασον, Φεράρι, Μασούρας, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Λιβάι, Ελ Αραμπί, Δουβίκας.

Super League 2

Καλύτερος προπονητής : Δημήτρης Σπανός

: Δημήτρης Σπανός Καλύτερος Έλληνας : Βαγγέλης Πλατέλλας

: Βαγγέλης Πλατέλλας Καλύτερος ξένος : Μάτι Κάστρο

: Μάτι Κάστρο Καλύτερος τερματοφύλακας : Δημήτρης Κατσιμήτρος

: Δημήτρης Κατσιμήτρος Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής: Κώστας Θυμιάνης

Football League

MVP : Στέλιος Πόζογλου

: Στέλιος Πόζογλου Καλύτερος προπονητής : Κώστας Ανυφαντάκης

: Κώστας Ανυφαντάκης Καλύτερος τερματοφύλακας : Δημήτρης Ταΐρης

: Δημήτρης Ταΐρης Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής : Θεόδωρος Τσιριγώτης

: Θεόδωρος Τσιριγώτης Πρώτοι σκόρερ: Θεόδωρος Τσιριγώτης, Γιάννης Λουκίνας

Ειδήσεις σήμερα:

Πιερία - “Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Στη φυλακή τρεις κατηγορούμενοι

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Τρίτη σε 196 σημεία

Καιρός: Βροχές, χιονοπτώσεις και παγωνιά την Τρίτη