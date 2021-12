Αθλητικά

Αντετοκούνμπο - Μιλγουόκι Μπακς: Ήττα από τους Μπόστον Σέλτικς

Οι πρωταθλητές βρέθηκαν σε κακό βράδυ, με αποτέλεσμα να γνωρίσουν την ήττα στη Βοστώνη.

Κατώτεροι των προσδοκιών παρουσιάστηκαν οι Μιλγουόκι Μπακς στη Βοστώνη, όπου γνώρισαν την ήττα από τους Σέλτικς με 117-103.

Σαν να μην έφθανε αυτό, τα “ελάφια” έχασαν τον Κρις Μίντλετον, ο οποίος αποχώρησε τραυματισμένος στο τέλος της 3ης περιόδου και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διάστρεμμα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 20 πόντους (7/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6/8 βολές), ενώ μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, είχε ένα κλέψιμο και υπέπεσε σε 4 λάθη.

A near double-double for Giannis tonight.



20 PTS | 8 REB | 3 AST pic.twitter.com/2tJrQhNa1d — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 14, 2021

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο συνεισέφερε με 5 πόντους (2/2 δίποντα, 1/1 βολή).

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μπόστον Σέλτικς ήταν ο Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος πέτυχε 42 πόντους (είχε επίσης 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα).

Τα δωδεκάλεπτα: 21-30, 51-50, 85-74, 117-103

