“The 2Night Show” - Πιτσίνιαγκας: Το όνειρο να γίνει τραγουδιστής και ο χωρισμός

Πώς τον υποδέχθηκαν στη Μάνη μετά τη νίκη του, και μίλησε για τα συναισθήματά του την πρώτη φορά που άκουσε το τραγούδι «Δυνατά».

Στην παρέα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το βράδυ της Δευτέρας υποδέχτηκε τον Στέφανο Πιτσίνιαγκα.

O νικητής του «House of Fame», που ζει το όνειρο που είχε από μικρό παιδί να γίνει τραγουδιστής, αποκάλυψε το όνομα του κριτή που τον άγχωνε περισσότερο στον μουσικό διαγωνισμό.

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας ανέφερε το τραγούδι ήταν από πάντα κρυφός του πόθος: "Μεγάλη ιστορία, εγώ τότε ήταν περίοδος καραντίνας δεν ήξερα τι να κάνω και είχαν πέσει πολλά. Ήθελα πάντα να γίνω τραγουδιστής και ντρεπόμουν να το πω. Το έλεγα για πλάκα στους φίλους μου και μου έλεγαν "έλα ρε". Αφού ήταν ακαδημία σκέφτηκα ότι μπορώ να μάθω πράγματα. Έχω καλές επαφές με παιδιά από το παιχνίδι".

Παράλληλα, περιέγραψε πώς τον υποδέχθηκαν στη Μάνη μετά τη νίκη του, και μίλησε για τα συναισθήματά του την πρώτη φορά που άκουσε το τραγούδι «Δυνατά».

Για την σχέση του με τη Μαριάννα Κάρα μετά τον χωρισμό τους, είπε "Δουλεύουμε μαζί αλλά δεν είμαστε μαζί. Το τεράστιο μέσα στο σπίτι μου φαινόταν πολύ φυσιολογικό. Η έξω μας ζωή δεν συμβάδιζε με αυτή μέσα στο παιχνίδι. Να είναι καλά".

