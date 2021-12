Υγεία - Περιβάλλον

Σέρρες: Μονοκλωνικά αντισώματα δόθηκαν σε έγκυο με κορονοϊό

Η έγκυος διανύει το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της και νόσησε από κορονοϊό.



Το πρώτο περιστατικό χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στο Νοσοκομείο Σερρών, χορηγήθηκε σε μια έγκυο που διανύει το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της.

Αυτό ανακοίνωσε κατά την διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας και Μαιευτήρας κ. Δημήτρης Μπαλαξής για την χορήγηση των οποίων ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Η εγκυμονούσα παρουσίασε ελαφρά συμπτώματα και ακολουθεί την θεραπεία της στο σπίτι.

Η Υπεύθυνη του εμβολιαστικού κέντρου του Νοσοκομείου, κ. Φανή Μάρκου ανακοίνωσε ότι από το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου ανοίγουν νέες εμβολιαστικές γραμμές για τους εμβολιασμούς των παιδιών ηλικίας 5 εως 11 ετών, οι οποίοι θα πραγματοποιούνται από τους παιδιάτρους. Εμβολιασμό σύμφωνα με την κ. Μάρκου μπορούν να κάνουν και τα παιδιά που νόσησαν, ώστε να έχουν μεγαλύτερη προστασία.

