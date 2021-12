Πολιτική

Μητσοτάκης από Εύβοια: Θα χτιστεί το μέλλον σε πολύ καλύτερες βάσεις

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εφαρμογή του σχεδίου ανασυγκρότησης της περιοχής, που επλήγη από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Το λιμάνι της Αιδηψού ήταν ο πρώτος σταθμός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη βόρεια Εύβοια, για την παρακολούθηση και την εφαρμογή του μεγάλου προγράμματος ανασυγκρότησης της περιοχής που επλήγη από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον Λιμενάρχη, Αντιπλοίαρχο Σωτήρη Δανίκα, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένων Εύβοιας, Χαράλαμπο Μανιάτη, για τη μεταφορά του εμπορικού λιμανιού σε κοντινό σημείο και το σχέδιο για την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου, με στόχο τη συνολική αναβάθμισή του.

«Είστε πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση σπουδαίων κρατικών λειτουργών. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω εσάς για ό,τι κάνατε. Θυμάστε πόσο ακραίες ήταν οι συνθήκες», ανέφερε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Και βέβαια η πρώτη μας υποχρέωση πάντα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Μετά της περιουσίας. Το φυσικό περιβάλλον, δυστυχώς, δεν τα καταφέραμε να το προστατεύσουμε εδώ στην Εύβοια όπως θα θέλαμε, αλλά ο βαθμός του ενδιαφέροντος του Κράτους και της συντονισμένης κρατικής παρέμβασης που δρομολογείται για τη βόρεια Εύβοια κατ' εμέ δεν έχει προηγούμενο. Είναι πραγματικά μια ευκαιρία να ξαναγεννηθεί ο τόπος και να χτιστεί το μέλλον της βόρειας Εύβοιας σε πολύ καλύτερες βάσεις σε σχέση με το παρελθόν. Οπότε ευχαριστώ πολύ».

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι το σχέδιο για την Αιδηψό προβλέπει τη μεταφορά του εμπορικού - ακτοπλοϊκού λιμένα βορειότερα και τη μετατροπή του υφιστάμενου σε αμιγώς τουριστικό και αλιευτικό. Παράλληλα, δρομολογείται πρόγραμμα τουριστικής αναβάθμισης και των 10 λιμανιών της βόρειας Εύβοιας. Επίσης προβλέπονται άνοιγμα του παραλιακού μετώπου στην πόλη της Αιδηψού και σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σίμος Κεδίκογλου, και οι βουλευτές Ευβοίας της ΝΔ Θανάσης Ζεμπίλης και Σπύρος Πνευματικός.

