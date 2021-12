Life

Στάθης Παναγιωτόπουλος - Γκιώνης στον ΑΝΤ1: “ανέβασε” βίντεο με την κοπέλα, ενώ ήταν σε σχέση!

Τι λέει ο άνθρωπος που “έφερε στο φως” την υπόθεση. Τα τρία βίντεο, ο ”άφαντος δράστης” και οι άπειρες ώρες πορνό που είδε η γυναίκα, ψάχνοντας τον… εαυτό της,.

Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις και οι καταγγελίες σε βάρος του Στάθη Παναγιωτόπουλου για την ανάρτηση στο διαδίκτυο βίντεο με ερωτικές περιπτύξεις, του ίδιου με γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση, εν αγνοία εκείνης.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε την Τρίτη ο Ηλίας Γκιώνης, ο άνθρωπος που έφερε στο φως της δημοσιότητας την υπόθεση, προκαλώντας σάλο που οδήγησε στην αποπομπή του Στάθη Παναγιωτόπουλου από την εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα», μαζί φυσικά με την καταδίκη των πράξεων του από τον Αντώνη Κανάκη και από τον ΑΝΤ1, με ανακοίνωση που εξέδωσε ο σταθμός.

Όπως είπε ο Ηλίας Γκιώνης στην εκπομπή «Το Πρωινό» , η κοπέλα ήρθε σε επαφή μαζί του και αφού συναντήθηκαν και συζήτησαν, συμφώνησαν να γίνει από εκείνον η δημοσιοποίηση της υπόθεσης, που έχει ξεκινήσει από το 2016.

Ο Ηλίας Γκίωνης είπε ότι το πρώτο βίντεο με τις προσωπικές, ερωτικές στιγμές της ίδιας και του Στάθη Παναγιωτόπουλου, ανέβηκε από εκείνον, ενώ βρίσκονταν ακόμη σε σχέση, λέγοντας χαρακτηριστικά «Υπάρχει περίπτωση να έπιναν καφέ στο σαλόνι και εκείνος να ανέβαζε το πορνογραφικό υλικό στο διαδίκτυο από το δωμάτιο, τόσο σχετικές είναι οι ημερομηνίες».

Συνέχισε λέγοντας ότι «αφού χώρισαν, ανέβασε και δεύτερο βίντεο στο διαδίκτυο ο Στάθης Παναγιωτόπουλος» και ότι «αφού του έκανε μήνυση η κοπέλα, εκείνος ανέβασε και τρίτο βίντεο με προσωπικές στιγμές τους».

Συνέχισε λέγοντας πως μετά από αυτό του έκανε και νέα καταγγελία, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος αναζητήθηκε στο πλαίσιο του Αυτοφώρου, αλλά δεν εντοπίστηκε καθώς ήταν στην Αλόννησο, όπου διατηρεί σπίτι και επιχείρηση.

«Χρειάστηκαν 3 μήνες δουλειάς, με προσωπική εργασία της ίδιας, για να μπορέσει να βρει τα αρχεία και να ζητήσει από τις εταιρείες να κατέβει το υλικό αυτό από τις ιστοσελίδες», σημείωσε ο Ηλίας Γκιώνης, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε η παραμικρή συμβολή του Στάθη Παναγιωτόπουλου ώστε να κατέβει το υλικό που την εκθέτει από το διαδίκτυο.

Όπως επεσήμανε, «όλα τα έκανε μόνη της, σπαταλώντας χρόνο και χρήματα, πήγε στην Θεσσαλονίκη για την δίκη που δεν έγινε και θα πρέπει να ξαναπάει, μετά την αναβολή της δίκης», ενώ τόνισε πως η πρώην σύντροφος του Στάθη Παναγιωτόπουλου «έχει δει πολλές ώρες πορνό, αναζητώντας να βρει τον εαυτό της» και πως «αν αναζητήσει κανείς στο διαδίκτυο το βίντεο με τον τίτλο που έχει ανέβει στο διαδίκτυο, θα βρει πάρα πολλές καταχωρίσεις και όλες έχουν το πρόσωπο της».

Παρακολουθήστε όσα είπε ο Ηλίας Γκιώνης, την δεύτερη καταγγελία που έγινε για τον δημοσιογράφο - παρουσιαστή, αλλά και την πρώτη αποκλειστική δήλωση του Στάθη Παναγιωτόπουλου και όσα λέει ο ίδιος, επίσης στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1:

