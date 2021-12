Αθλητικά

Δυνατό πρόγραμμα με εμβόλιμη αγωνιστική σε Ελλάδα, Αγγλία και Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλές στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα για όλα τα παιχνίδια στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα συνεχίζονται από σήμερα έως την Πέμπτη με εμβόλιμη αγωνιστική.

Στη Super League ξεκινάει ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος. Στην Premier League διεξάγεται η 17η αγωνιστική και στην Bundesliga η 16η.

Για όλα τα παιχνίδια το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Το πρόγραμμα μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει κάποιο μεγάλο ντέρμπι, όμως είναι πολλές οι δυνατές αναμετρήσεις που παρουσιάζουν μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Επιλογές για σκόρερ, κάρτες και κόρνερ

Στην Premier League ξεχωρίζουν ο σημερινός αγώνας Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς (22:00), το αυριανό ματς Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ (22:00) και το παιχνίδι της Πέμπτης Τσέλσι-Έβερτον (21:45).

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει γι’ αυτά τα τρία παιχνίδια της Premier League πολλά ειδικά στοιχήματα, μεταξύ άλλων για τον παίκτη που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, τον παίκτη που θα πετύχει χατ-τρικ, το σύνολο των κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, το τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal.

Διπλή αγωνιστική στην Euroleague

Στη Euroleague η δράση συνεχίζεται με διπλή αγωνιστική και δυνατά παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και τον Ολυμπιακό.

Στην 15η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ αντιμετωπίζει απόψε (21:30) εκτός έδρας το Μιλάνο και ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο (21:30) στο ΣΕΦ τη Μπάγερν.

Στην 16η αγωνιστική παίζουν εντός έδρας και οι δύο ελληνικές ομάδες, την Πέμπτη (21:00) στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ με τη Μπαρτσελόνα και την Παρασκευή (21:00) στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός με την Βιλερμπάν.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τα τέσσερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ και του Ολυμπιακού στη διαβολοβδομάδα της Euroleague, μεταξύ άλλων, για τον νικητή της πρώτης περιόδου, τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, τα Over/Under τρίποντα παικτών, τα συνολικά κλεψίματα, τη διαφορά πόντων, τα συνολικά εύστοχα τρίποντα, τον πρώτο σκόρερ, το πρώτο εύστοχο τρίποντο στον αγώνα, τα συνολικά ριμπάουντ και τους Over/Under πόντους παικτών.

Όλη η στοιχηματική εμπειρία σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν μέσω της εφαρμογής Opapp να δημιουργούν εύκολα και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανάρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν Cash Out οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αθλητικό κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο.

Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται και σε virtual αγώνες, στο Ποδόσφαιρο, το Πρωτάθλημα και το Μπάσκετ, με κορυφαία γραφικά, αμέτρητες στοιχηματικές φάσεις και προωθητικές ενέργειες όπως το Παρά 1 στο VIRTUAL SPORTS ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.