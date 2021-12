Παράξενα

Κρήτη: Χτύπησε την κόρη του με κουτάλα επειδή άργησε να γυρίσει

Ο 52χρονος πατέρας παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο.



Ένας 52χρονος πατέρας στην Κρήτη χτύπησε την 14χρονη κόρη του με ξύλινη κουτάλα στο κεφάλι επειδή καθυστέρησε να επιστρέψει σπίτι από το σχολείο.

Η ανήλικη μετά το περιστατικό στο σπίτι έφυγε κρυφά μέσα στη νύχτα, περπάτησε γύρω στα τρία χιλιόμετρα και κατέφυγε σε φιλικό σπίτι. Οι άνθρωποι όταν ενημερώθηκαν για το συμβάν, σκέφτηκαν να καλέσουν το Χαμόγελο του Παιδιού και την Αστυνομία.

Ο 52χρονος πατέρας παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο με τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου και της απειλής σε βάρος ανήλικου. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε, ωστόσο στον πατέρα τέθηκε ο περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει την ανήλικη κόρη του στον χώρο της μέχρι να διεξαχθεί η δίκη.

Το κορίτσι είχε σχολάσει από το σχολείο και αντί να πάρει το λεωφορείο για το σπίτι, κατέβηκε στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου με μία φίλη για βόλτα. Για το επίμαχο περιστατικό με τον πατέρα της φέρεται να κατέθεσε ότι φοβήθηκε για την ζωή της καθώς είναι επιθετικός γενικά.

Πηγή: cretalive.gr

