“Άγριες Μέλισσες”: ο Λεωνίδας Κακούρης στο “Πρωινό” για τους ρόλους και τα παιδιά του (βίντεο)

Τι λέει ο πρωταγωνιστής για την συμμετοχή του στην σειρά του ΑΝΤ1, το θέατρο, τον επόμενο ρόλο που “περιμένει”, αλλά και για την σχέση με τα ανήλικα παιδιά του.

«Έχω δύο παιδιά, 15 και 11 ετών. Τα αφήνω να «πλατσουρίζουν» στα νερά των ενδιαφερόντων τους. Κάθε χρόνο μου λένε για κάτι άλλο που τα ενδιαφέρει, ακόμη είναι μικρά», είπε ο Λεωνίδας Κακούρης στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφερόμενος στην Ηλιάννα και τον Βαγγέλη του, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Συνομιλώντας με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής είπε «δεν είμαι καθόλου αυστηρός. Μετράει ο τρόπος που μιλάς στο παιδί. Ακόμη και αν μιλήσεις ευγενικά, μπορείς να πεις κάτι που μπορεί να τα πληγώσει».

«Τα παιδιά μου δεν παρακολουθούν τις «Άγριες Μέλισσες». Βέβαια, με έχουν δει στο θέατρο, με έχουν δει και στην τηλεόραση. Η κόρη μου πήγαινε στην πρώτη γυμνασίου όταν άρχισαν οι «Άγριες Μέλισσες». Δεν την έχω ρωτήσει ποτέ τι της λένε τα παιδιά στο σχολείο. Αν έρθει ο μικρός στο σαλόνι και παίζει στην τηλεόραση τις «Άγριες Μέλισσες», θα κάτσει να το δει, αλλά όχι για να το δει, παρά για να κάτσει μαζί μας, να «κλέψει» λίγο ύπνο», είπε ο Λεωνίδας Κακούρης, τονίζοντας πως για εκείνα δεν είναι ο ηθοποιός αλλά ο πατέρας τους.

Συμπλήρωσε πως τα παιδιά έχουν τα δικά τους ενδιαφέροντα, κάνουν πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες και δεν τα πιέζει, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «σήμερα που είναι η πρεμιέρα της ταινίας «Σμύρνη μου, αγαπημένη», ο γιός μου έχει καράτε την ώρα που θα πρέπει να είμαστε στο θεάτρο, δεν ξέρω ακόμη αν θα έρθει ούτε θα τον πιέσω. Περιμένω ακόμη να μου πει εάν θα έρθει».

«Δεν ξέρω αν με έχει αλλάξει, σίγουρα με έχει διαμορφώσει ο χαμός του πατέρα μου σε τροχαίο δυστύχημα και της αδελφής μου, ενώ ήμουν σε μικρή ηλικία. Για μένα το θέατρο ήταν η ψυχοθεραπεία μου, με βοήθησε να προχωρώ. Χρειάστηκα και βοήθεια και την πήρα», είπε ο Λεωνίδας Κακούρης.

Απαντώντας στον Γιώργο και την Φαίη, ο ηθοποιός ανέφερε ακόμη «Νομίζω πως όχι, δεν φοβάμαι τον θάνατο, αν κάτι μου έχει μένει από αυτήν την εμπειρία των απωλειών είναι αυτό. Είμαι πολύ ψύχραιμος ακόμη και στα δύσκολα της ζωής μου», προσθέτοντας πως αντλεί δύναμη «από τις πράξεις καλών ανθρώπων, την οικογένεια, καλές παραστάσεις στο θέατρο που δείχνουν ότι η Τέχνη μας έχει ακόμη δύναμη και τον εαυτό μου».

Σε ότι αφορά την καλλιτεχνική του διαδρομή, είπε πως έχει παίξει και κωμικούς ρόλους στο θέατρο και πως αν είναι έξυπνος ένας σκηνοθέτης, θα του προτείνει έναν κωμικό ρόλο για την επόμενη δουλειά του.

Σχετικά με τα επόμενα βήματα του, είπε «δεν έχω άγχος για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Θα προτιμούσα να μην δουλέψω γιατί είμαι ήδη στην πέμπτη χρονιά με δύο καθημερινές σειρές που έχουν απαιτήσεις. Περιμένω όμως αν υπάρξει αυτή η «καλή πρόταση» που θα με «κάνει» να δουλέψω».

Παρακολουθήστε την συνέντευξη του Λεωνίδα Κακούρη στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

