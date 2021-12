Life

“Άγριες Μέλισσες”: δυνατό επεισόδιο την Τρίτη (εικόνες)

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από τις εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, που προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και απόψε, στις 22:15, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει….

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Νικηφόρος προσπαθεί να πάρει πίσω τη θέση του στην Νομαρχία, αλλά τον τελικό λόγο θα τον έχει ο Δούκας. Στο Δικαστήριο, η εμφάνιση μιας γυναίκας θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τη θέση του Λάμπρου, ενώ η κατάθεση του Ακύλα θα πάρει μια απρόσμενη τροπή.

Ο Ζάχος αναλαμβάνει να μάθει ποιος ήταν ο ρόλος των Αβάντων στη δολοφονία του Ορφανίδη και των συντρόφων του. Η Ζωή παίρνει μια παράτολμη απόφαση για να βοηθήσει τον Λευτέρη.

Η Πηνελόπη θα δεχτεί μια επίσκεψη από έναν άγνωστο άντρα που θα ταράξει τα νερά.

Η Ασημίνα κι ο Πέτρος προτείνουν μια ριψοκίνδυνη λύση για την αθώωση του Λάμπρου, αλλά βασική προϋπόθεση είναι να συμμετέχει όλο το Διαφάνι. Θα τα καταφέρουν;

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν καλεσμένος ο Λεωνίδας Κακούρης, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για την συμμετοχή του στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, ενώ στην διάρκεια της συνέντευξης προβλήθηκε και απόσπασμα από το αποψινό, συγκλονιστικό επεισόδιο:





