“Η Φάρμα”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης (βίντεο)

Εντάσεις και διαμάχες έχει το “μενού” των παικτών στην φάρμα του ΑΝΤ1. Παρακολουθήστε αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο, που προβλήθηκε από “Το Πρωινό”.

Η ζωή στη «Φάρμα» συνεχίζεται απόψε, 14 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Πριν την επιλογή του 1ου ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ, από τον ΑΡΧΗΓΟ ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΝΤΖΟ, επικρατεί αναστάτωση στη ΦΑΡΜΑ, όλοι φοβούνται ότι θα τους επιλέξει.

Τι πιστεύει ο Κουτσαβάκης για τον Βασίλη Λέντζο, γιατί λέει ότι συνέχεια ψάχνει αφορμές για να του κάνει παρατήρηση;

Τι εκμυστηρεύεται στα κορίτσια ο Νεόφυτος Ηλία; Τι του πρότεινε ο Βασίλης Λέντζος;

Πόσο δύσκολο είναι για τον Βασίλη Λέντζο να επιλέξει τον 1ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ; Ποια είναι τα κριτήριά του;

Γιατί η Αγγελική Ηλιάδη λέει στην Αθανασία Τσουμελέκα να μην εμπιστεύεται κανέναν;

Γιατί δημιουργείται ένταση ανάμεσα στον Βασίλη Λέντζο και τον Δήμο Περπερίδη; Πώς σχολιάζει ο Κουτσαβάκης τις απόψεις του Βασίλη Λέντζου;

Γιατί η Αγγελική Ηλιάδη λέει ότι το παιχνίδι γίνεται «χοντρό» και ότι δεν είναι δίκαια κάποια πράγματα;

Γιατί η Σάσα Μπάστα εκνευρίζεται με την Αναστασία Γκεργκελεζίου; Ποιος είναι ο ρόλος της Χριστιάνας Σμαραγδή;

Ποιον θα επιλέξει, τελικά, για 1ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ ο Βασίλη Λέντζος;

Γιατί οι υπόλοιποι παίκτες σοκάρονται με την επιλογή του;

Τι ζητάει ο Βασίλης Λέντζος από τον Παναγιώτη Ψωμιάδη;

Παρακολουθήστε το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο, που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





