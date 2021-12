Κοινωνία

Πειραιάς - Τραμ: Ξεκινούν τα δρομολόγια με 11 στάσεις

Παράλληλα ενισχύεται ο στόλος με 25 σύγχρονους συρμούς, αναβαθμίζοντας το μεταφορικό έργο στο δίκτυο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η ΣΤΑΣΥ, "αρχίζει την Τετάρτη η εμπορική λειτουργία της επέκτασης του τραμ προς Πειραιά, που περιλαμβάνει τη λειτουργία αρχικά 11 νέων στάσεων: Γήπεδο “Γ. Καραϊσκάκης”, Μικράς Ασίας, Λαμπράκη, Ευαγγελίστρια, Πλατεία Δεληγιάννη, Δημαρχείο, Αγία Τριάδα, Πλατεία Ιπποδαμείας, 34ου Συντ. Πεζικού, Ανδρούτσου, Ομηρίδου Σκυλίτση. Σύντομα αναμένεται να παραδοθεί και η 12η στάση, με την επωνυμία “Ακτή Ποσειδώνος”, που θα αποτελέσει τον νέο τερματικό σταθμό της Γραμμής 7.

Το δίκτυο Τραμ αποτελούν πλέον δύο νέες γραμμές:

η Γραμμή 6 (ΠΙΚΡ - ΣΥΝ) “Πικροδάφνη - Σύνταγμα” και

(ΠΙΚΡ - ΣΥΝ) “Πικροδάφνη - Σύνταγμα” και η Γραμμή 7 (ΒΟΥΛΑ - ΠΕΙΡ) “Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος (Πειραιά)”.

Σταθμοί ανταπόκρισης και των δύο γραμμών είναι οι στάσεις “Πικροδάφνη” και “Εδέμ”, με μέσο χρόνο ανταπόκρισης τα 4,5 λεπτά. Παράλληλα, ο στόλος του τραμ ενισχύεται με 25 σύγχρονους συρμούς, αναβαθμίζοντας περαιτέρω το παρεχόμενο μεταφορικό έργο στο δίκτυό του.

Με τη λειτουργία των δύο νέων γραμμών διαμορφώνονται σταθερές χρονοαποστάσεις σε ολόκληρο το δίκτυο. Ειδικότερα, η συχνότητα των δρομολογίων ορίζεται από τις 07:00 έως τις 19:00 στα 9 λεπτά τις καθημερινές και στα 12 λεπτά το Σαββατοκύριακο. Η διάρκεια διαδρομής διαμορφώνεται στα 33΄ για τη διαδρομή “Σύνταγμα - Πικροδάφνη”, στα 35΄ για το “Πικροδάφνη - Σύνταγμα”, στα 57΄ για το “Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα” και στα 51΄ για το “Αγία Τριάδα - Ασκληπιείο Βούλας”.

Όσον αφορά στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας κάθε Παρασκευή και Σάββατο, διαμορφώνεται ως εξής:

Αναχωρήσεις από τερματικούς σταθμούς:

Γραμμή Τ6 (Σύνταγμα - Πικροδάφνη)

Σύνταγμα στη 01:40

Πικροδάφνη στις 00:57

Γραμμή 7 (Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα)

Ασκληπιείο Βούλας στις 00:54

Αγία Τριάδα στη 01:53

Τ6 + T7 με ανταπόκριση σε Πικροδάφνη και Εδέμ

Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στη 01:40

Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 00:29

Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 00:22

Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 00:30

Η συχνότητα των δρομολογίων, κατά την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας, διαμορφώνεται στα 25΄".

