Ψευτογιατρός: Συγκλονιστική κατάθεση από σύζυγο θύματος

Η γνωριμία με τον "Δόκτορα Κόντο", οι θεραπείες με βότανα και η πορεία του συζύγου της προς τον θάνατο.



«Όταν τελικά πέθανε ο άντρας μου, μας είπε ένα ξερό "ζωή σε εσάς" και μας έκλεισε το τηλέφωνο», κατέθεσε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η σύζυγος ασθενούς με αντιμετωπίσιμο καρκίνο στον πνεύμονα που επέλεξε για «θεράποντα ιατρό του» τον Δόκτορα Κόντο με αποτέλεσμα να πεθάνει το 2016 στο Νοσοκομείο της Λάρισας, πλήρως αποδυναμωμένος και με μετάσταση τους λεμφαδένες.

Η μάρτυρας είπε στο δικαστήριο πως ήρθαν σε επαφή με τον δήθεν διακεκριμένο επιστήμονα, έπειτα από παρότρυνση μιας συγγενούς της οικογένειας, η οποία τους είπε πως ο κατηγορούμενος βοήθησε φιλικό της πρόσωπο να ξεπεράσει την ασθένεια.

«Όταν το Νοέμβριο του 2016 διαπιστώσαμε ότι ο σύζυγος μου είχε καρκίνο, οι γιατροί μας είπαν να κάνουμε χημειοθεραπείες. Είχε στον δεξιό πνεύμονα και οι γιατροί είπαν πως μπορεί να αντιμετωπιστεί. Κάποια στιγμή μια γυναίκα από το συγγενικό μας περιβάλλον μας μίλησε για τον "γιατρό Κόντο". Ο σύζυγος μου είχε κάνει την πρώτη χημειοθεραπεία. Μας είπε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος γιατρός εργαζόταν και στο εξωτερικό και είχε βρει το φάρμακο για τον καρκίνο. Μας βρήκε το τηλέφωνο του από μια γνωστή της που τον είχε γιατρό», είπε η μάρτυρας και συνέχισε λέγοντας πως από την πρώτη επικοινωνία που είχε με τον «Dr Kontos», τους παρότρυνε να μην κάνει ο ασθενής χημειοθεραπείες διότι «με τα φάρμακα που θα μας δώσει θα γίνει καλά».

«Μας έφερε κάτι σκευάσματα, 10-12 μπουκάλια. Είπε ότι είναι αποστάγματα από βότανα που υπάρχουν και στο εξωτερικό. Μας είπε ότι είναι νευρολόγος-ογκολόγος σε κλινική στην Ελβετία και ότι χειρουργούσε μικρά παιδιά στο ογκολογικό της κ. Βαρδινογιάννη. Μας έλεγε ότι θα γίνει καλά ο άντρας μου. Ήταν ήρεμος άνθρωπος, δεν μας παρέπεμπε κάπου άλλου, σε κάτι ύποπτο. Εμείς εκείνη την περίοδο άλλο από την προσευχή μας και όσα μας έλεγαν οι γιατροί δεν ξέραμε να κάνουμε.. Έκανε κάποιες ασκήσεις στον άντρα μου και μας ζήτησε 15.000 ευρώ για το κουράρισμα..Του είπαμε ότι είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Μας είπε 13.000 ευρώ, "αλλά να ξέρετε πως σε λίγες εβδομάδες θα είναι πολύ καλά ο άνθρωπος σας, δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο". Του δώσαμε 6.000 ευρώ για βότανα από το Πήλιο.. Όλη μέρα ήμουν πάνω από μια κατσαρόλα να βράζω βότανα», περιέγραψε η μάρτυρας.

Σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας, από την μία έβλεπε τον άντρα της συνεχώς να χειροτερεύει και από την άλλη «δεν μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε έναν τέτοιο γιατρό».

Ο σύζυγος της, όπως είπε στο δικαστήριο, έπαθε εμβολή και τον πήγαν στο νοσοκομείο για να αντιμετωπιστεί και όταν βγήκαν και ειδοποίησαν τον ψευτογιατρό τους καθησύχασε και τους είπε πως θα του κάνει μία ένεση «που δεν θα ξαναπάθει τίποτε». Η ένεση, είπε η μάρτυρας, ήταν αρτεμισινίνης και την έκανε στην κοιλιά του ασθενούς: «Όμως ο σύζυγος μου έπεφτε συνεχώς. Είπα ότι δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε στο σπίτι και πήγαμε στο νοσοκομείο. Εκεί δεν του έδινα τα βότανα γιατί δεν μπορούσα μέσα στο νοσοκομείο. Διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει μετάσταση στους λεμφαδένες και ήταν θέμα ημερών. Ρωτώ τον γιατρό του νοσοκομείου και μας είπε να κάνουμε ακτινοβολίες. Μας είπαν να πάμε στην Αθήνα, αλλά ήθελε 15 ημέρες. Τελικά πήγαμε στη Λάρισα, έκανε δυο ακτινοβολίες, μετά δεν άντεξε. Για όλα ήταν ενήμερος ο Κόντος. Έλεγε συνεχώς "θα το ξεπεράσει, μη φοβάσαι". Όταν πέθανε μας είπε ένα ξερό "ζωή σε εσάς" και μας έκλεισε το τηλέφωνο».

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, όπως κατέθεσε η μάρτυρας, ο «Dr Kontos» είχε «εξαφανιστεί», λέγοντας πως είχε ένα ατύχημα στην Ιταλία. Του είπαμε ότι έχουμε φάρμακα και μπουκάλια από αυτά που μας έδωσε και μας είπε να πάμε στη Στυλίδα να τα δώσουμε και να πάρουμε χρήματα. Βέβαια, εγώ του είπα ότι είναι δική του δουλειά αυτό. Δεν ξέρω τι έκανε τελικά, αλλά μας επέστρεψε 5.000 ευρώ».





