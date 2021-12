Συνταγές

Ρολό πίτα με τυριά και αλλαντικά από τον Πέτρο Συρίγο

O σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” ετοίμασε και μας προτείνει μια εύκολη και γρήγορη συνταγή που μπορούμε να απολαύσουμε ως ορεκτικό, μεζεδάκι ή κύριο πιάτο.

Ρολάκια γεμιστά και «χριστουγεννιάτικα», ετοίμασε ο σεφ, την Τρίτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό»!

Όπως είπε ο Πέτρος Συρίγος, είναι μια υπέροχη συνταγή για ορεκτικό, που όμως μπορεί να είναι και σνακ για το σπίτι ή το σχολείο, μεζεδάκι για το κρασί ή κύριο πιάτο.

Συστατικά για ρολάκια με ζαμπόν, γαλοπούλα, γραβιέρα και παρμεζάνα

2 Φύλλα σφολιάτας, αποψυγμένα

1 αυγό

1 κουταλιά της σούπας νερό

200 γρ καπνιστό ζαμπόν Fouantre σε φέτες

200 γρ καπνιστό στήθος γαλοπούλας σε φέτες

150 γρ Παρμεζάνα τριμμένη

150 γρ γραβιέρα τριμμένη

1 ΚΣ μαύρο σουσάμι (Μαυροκούκι)

Η συνταγή για Χριστουγεννιάτικα ρολάκια γεμιστά Ζεσταίνουμε το φούρνο στους 180ο C. Χτυπάμε το αυγό και το νερό σε ένα μικρό μπολ με ένα πιρούνι ή σύρμα. Ξεδιπλώνουμε το φύλλο ζύμης σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια. Με τον πλαστή ανοίξετε το φύλλο της σφολιάτας σε ένα λεπτότερο ορθογώνιο σχήμα. Με τη μακρύτερη πλευρά στραμμένη προς το μέρος σας, στρώστε μια στρώση από το μείγμα της παρμεζάνας με τη γραβιέρα, μετά απλώστε το ζαμπόν, ξαναβάλετε μια στρώση από το μείγμα των τυριών και μετά τη γαλοπούλα τέλος βάλετε ξανά μια στρώση από τα τυριά και αφήσετε 2 εκατοστών από την άκρη. Ξεκινώντας από τη μακριά πλευρά, τυλίγουμε σε ρολό και βάζουμε τη ραφή από κάτω μέσα σε ένα επίπεδο ταψί, επάνω σε μια λαδόκολλα. Τυλίξτε τα άκρα από κάτω για να σφραγιστούν. Αλείφουμε με το μείγμα του αυγού με το νερό. Πασπαλίζουμε με το μαύρο σουσάμι. Ψήνουμε για 25 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει το ρολό. Βγάζουμε το ρολό από το ταψί και τα αφήνουμε να κρυώσουν σε μια σχάρα για να μη πανιάσει το κάτω μέρος, για 20 λεπτά. Αυτή η συνταγή κάνει 2 ρολά (ένα πακέτο σφολιάτας).

