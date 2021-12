Οικονομία

Αίγινα: Έτοιμος ο υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης

Πότε αναμένεται η δοκιμαστική έναρξη. Τι δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης της Αίγινας και η δοκιμαστική λειτουργία θα έχει ξεκινήσει τέλος Δεκεμβρίου με την επισκευή των ρωγμών που έχουν εντοπιστεί, από σεισμούς και καθιζήσεις στην κεντρική δεξαμενή στην περιοχή Κυψέλη Αίγινας, σύμφωνα με την ενημέρωση του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη από την αντιπεριφερειάρχη Νήσων, Βασιλική Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το σημαντικότερο έργο υποδομής στην Περιφερική Ενότητα Νήσων. Ο αγωγός συνδέει το νησί της Αίγινας, μέσω Σαλαμίνας, με τον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ.

Έχει μήκος 14,4 χιλιομέτρων και είναι σε βάθη μέχρι και 95 μέτρων, ενώ θα εξασφαλίσει ημερήσια παροχή νερού 21.500 κυβικά μέτρα. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττική 2104-2020) με το ποσό των 23 εκατ. ευρώ.

«Η ολοκλήρωση του αγωγού, είναι το σημαντικότερο βήμα για να φτάσει σε όλους τους πολίτες της Αίγινας το πολυτιμότερο αγαθό, το νερό. Το έργο είναι έτοιμο και απόλυτα ασφαλές», τόνισε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης επισημαίνοντας: «Για να γίνει όμως λειτουργικό απαιτείται άλλο ένα βήμα, η αποκατάσταση των ρωγμών της κεντρικής δεξαμενής, κάτι που είναι θέμα ημερών. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, εγώ προσωπικά και η αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Βασιλική Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη έχουμε πράξει ό,τι είναι αναγκαίο. Συνεργαζόμαστε στενά με το Δήμο και τον ανάδοχο προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τελευταίο βήμα για να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία. Δεν θα αφήσουμε να πάει ούτε μέρα χαμένη. Πρόκειται για ένα έργο πρωτοποριακό και με πολλαπλά οφέλη, αλλά ίσως είναι ένα από τα πιο δύσκολα που έχουνε εκτελεστεί στη χώρα. Η Περιφέρεια Αττικής με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα και έργα θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη της Αίγινας, όπως και όλων των νησιών του Αργοσαρωνικού».

Η αντιπεριφερειάρχης υπογράμμισε ότι «ένα ταξίδι μέσα από δεκάδες προβλήματα φτάνει στο τέλος του». Ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν και τόνισε ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι «πρώτη στα έργα υποδομής για μια Αττική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης της χώρας μας».

