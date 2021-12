Κόσμος

Ρουμανία: Ιταλίδα δημοσιογράφος κρατήθηκε όμηρος από αντιεμβολιάστρια γερουσιαστή!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δημοσιογράφος υποβλήθηκε σε σωματικό έλεγχο και ξυλοκοπήθηκε από τον σύζυγο της Σοσοάκα και χρειάστηκε η παρέμβαση της ιταλικής πρεσβείας για να απελευθερωθεί.

Μεγάλη αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία η περιπέτεια της απεσταλμένης της δημόσιας τηλεόρασης Rai Λουτσία Γκοράτσι, η οποία προσπάθησε, με το συνεργείο της, να πάρει συνέντευξη από την αντιεμβολιάστρια Ρουμάνα γερουσιαστή Ντιάνα Ιοβανοβίτσι Σοσοάκα.

«Όπως δείχνουν οι εικόνες που μετέδωσε το πρώτο κανάλι της Rai, στη Γκοράτσι και στο τηλεοπτικό συνεργείο της επιβλήθηκε στέρηση της ελευθερίας τους επί οκτώ ώρες έπειτα από συνέντευξη με την συγκεκριμένη γερουσιαστή», γράφει η εφημερίδα La Repubblica.

H Ιταλίδα δημοσιογράφος προσπάθησε να θέσει ερωτήσεις σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας στην Ρουμανία και με την κατάσταση στα νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας.

«Η γερουσιαστής ξαφνικά απέκλεισε την Γκοράτσι στο γραφείο της και κάλεσε την αστυνομία. Η δημοσιογράφος υποβλήθηκε σε σωματικό έλεγχο και ξυλοκοπήθηκε από τον σύζυγο της Σοσοάκα. Αφέθηκε ελεύθερη μόνον έπειτα από οκτώ ώρες, χάρη στην παρέμβαση της ιταλικής πρεσβείας», προσθέτει η εφημερίδα.

Η Ιταλίδα απεσταλμένη, από τις γνωστότερες δημοσιογράφους της χώρας (και, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, ίδιου ταλέντου και κύρους με την Οριάνα Φαλάτσι), δήλωσε ότι η αστυνομία δεν την προστάτεψε όπως όφειλε, για να μπορέσει να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ της, το οποίο πάντως προβλήθηκε χθες βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Rai.

Ειδήσεις σήμερα:

Στάθης Παναγιωτόπουλος: η δημόσια συγγνώμη και η αναφορά στο “Ράδιο Αρβύλα”

Κιλκίς: Πατέρας σκότωσε τον γιο του με καραμπίνα

Σέρρες: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα