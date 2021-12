Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά - Κορονοϊός: κρούσματα σε δεκάδες σχολεία

Η πλειονότητα των κρουσμάτων έχουν εντοπιστεί σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Αυξάνεται η ανησυχία τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα, όσο και στην τοπική κοινωνία των Χανίων, για τη μεγάλη διασπορά που υπάρχει στα σχολεία του νομού. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε δυο μέρες καταγράφηκαν στα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία των Χανίων 46 κρούσματα.

Ειδικότερα χθες Δευτέρα εντοπίστηκαν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία 26 νέα κρούσματα κορονοϊού σε μαθητές και 2 κρούσματα σε εκπαιδευτικούς. Τα κρούσματα αυτά βρέθηκαν σε 25 διαφορετικά σχολικά τμήματα.

Για σήμερα Τρίτη εντοπίστηκαν 20 νέα κρούσματα σε μαθητές που φοιτούν σε 18 διαφορετικά τμήματα.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων δηλώθηκαν 3 νέα κρούσματα σε μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων του νομού που φοιτούν σε 2 διαφορετικά τμήματα ενώ χτες Δευτέρα είχαν δηλωθεί 8 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 6 διαφορετικά

Υπενθυμίζεται ότι για να κλείσει τμήμα σχολείου (βάσει πρωτοκόλλου) πρέπει να έχει προσβληθεί το 50+1% των μαθητών του τμήματος.

Μάλιστα οι μαθητές που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα θεωρούνται στενές επαφές και βάσει πρωτοκόλλου οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στην διενέργεια δυο rapid test ένα μόλις εντοπιστεί το επιβεβαιωμένο κρούσμα και σε ακόμα μετά από 7 μέρες. Παράλληλα τις μέρες ανάμεσα στα δυο rapid test οι μαθητές οφείλουν να διενεργούν self test προκειμένου να εντοπιστεί εάν υπάρχει κάποιο άλλο κρούσμα.

