Ο Άλμπερτ Μπουρλά... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Αποκαλύψεις για τα όπλα της επιστήμης απέναντι στον κορονοϊό και τα νέα επιτεύγματα. Τι λέει για την καταγωγή του και την διαδρομή του από την Θεσσαλονίκη στο “τιμόνι” της Pfizer

Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Άλμπερτ Μπουρλά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας "Pfizer" μιλά για τη διαδρομή του.

Τι λέει για την εβραϊκή καταγωγή και την συγκινητική ιστορία της οικογένειας του.

Πως περιγράφει το «ταξίδι» του από την Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης, μέχρι τον κορυφαίο αμερικανικό κολοσσό.

Τι αποκαλύπτει για τον κορονοϊό και τις μεγάλες επιστημονικές εξελίξεις που έρχονται...

Αυτή την Πέμπτη, ο Άλμπερτ Μπουρλά μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».

«Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Κάθε Πέμπτη στις 23:30.

